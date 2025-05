¿Te deben pagar DOBLE por trabajar el 5 de mayo? Esto dice la LFT

El 5 de mayo, día en que se conmemora la Batalla de Puebla, es una fecha histórica y festiva en México, pero también un día clave en el calendario laboral. Aunque muchas personas lo asocian con descanso obligatorio, la realidad legal es diferente. ¿Te tocó trabajar? Entonces es importante saber cuánto te deben pagar y si tienes derecho a un pago extra.

¿El 5 de mayo es feriado obligatorio?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 5 de mayo NO está considerado como un día de descanso obligatorio. En el artículo 74 de esta ley, se enumeran los días que sí lo son, como el 1 de enero, el 1 de mayo (Día del Trabajo), el 16 de septiembre y el 25 de diciembre, entre otros.

Por lo tanto, el 5 de mayo es un día laboral normal para la mayoría de los trabajadores.

Entonces, ¿cuándo se paga doble o triple?

Solo cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio (como el 1 de mayo), se le debe pagar doble, además de su salario diario normal. Y si, además, ese día cae en domingo, se agrega una prima dominical del 25%.

Pero el 5 de mayo no aplica en este caso, a menos que:

Tu contrato colectivo o condiciones laborales incluyan ese día como festivo.

Tu empresa otorgue el 5 de mayo como día de descanso adicional por política interna.

¿Qué pasa si trabajas ese día y tu empresa lo considera festivo?

Algunas empresas, sobre todo del sector educativo o gubernamental, otorgan el día como descanso, aunque no estén obligadas. En esos casos, si te solicitan trabajar, entonces sí deben pagarte extra, según el acuerdo que tengan contigo o el sindicato.

En esos casos se puede negociar un pago doble o triple, o bien otorgar un día de descanso compensatorio.

Desafortunadamente, la ley solo protege a trabajadores formales. Sin embargo, es recomendable que acuerdes el pago especial de forma directa con tu empleador si trabajas por honorarios, freelance o en empleos no regulados por contrato.

Recuerda que no es obligatorio descansar este día, por lo que no será considerado el pago triple, a menos que haya sido un acuerdo de tu empresa. No olvides que es importante que conozcas cuándo y en qué empresas este día si está considerado como día de asueto.

Además, aunque para los trabajadores el 5 de mayo no es obligatorio, la SEP (Secretaría de Educación Pública) sí lo marca como día sin clases en el calendario escolar oficial. Así que niños, niñas y jóvenes de nivel básico no asisten a clases ese día, lo que también puede afectar la jornada laboral de padres y madres que deben quedarse en casa