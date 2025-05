Pensión Bienestar: Calendario DIARIO de pagos en mayo 2025

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores ya esperan su depósito correspondiente al bimestre mayo-junio 2025, y la Secretaría del Bienestar ya publicó el calendario oficial de pagos, el cual se realiza de forma escalonada por letra del primer apellido.

Si eres parte del programa, aquí te contamos qué día te toca cobrar, cómo saber si ya te depositaron y qué hacer si aún no recibes el apoyo.

¿De cuánto es el pago de la pensión del Bienestar en mayo?

Desde enero de 2024, el monto de la pensión subió a 6 mil pesos bimestrales, por lo que en mayo se entrega el mismo monto, correspondiente al periodo mayo-junio.

Este apoyo es exclusivo para personas adultas mayores de 65 años, inscritas en el programa y que tengan activa su Tarjeta del Bienestar.

A – Miércoles 7 de mayo

B – Jueves 8 de mayo

C – Viernes 9 de mayo

C – Lunes 12 de mayo

D, E, F – Martes 13 de mayo

G – Miércoles 14 de mayo

G – Jueves 15 de mayo

H, I, J, K – Viernes 16 de mayo

L – Lunes 19 de mayo

M – Martes 20 de mayo

M – Miércoles 21 de mayo

N, Ñ, O – Jueves 22 de mayo

P, Q – Viernes 23 de mayo

R – Lunes 26 de mayo

R – Martes 27 de mayo

S – Miércoles 28 de mayo

T, U, V – Jueves 29 de mayo

W, X, Y, Z – Viernes 30 de mayo

📰 #Comunicado | Del 7 al 30 de mayo se dispersa el pago de Pensiones y Programas para el #Bienestar: @A_MontielR



Más información en: https://t.co/5NpXMPU9Bh pic.twitter.com/LuDvkm97py — Bienestar (@bienestarmx) May 6, 2025

¿Cómo saber si ya me depositaron la pensión del Bienestar?

Puedes consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar de las siguientes formas:

Llamando al 800 900 2000 , opción 1 y luego ingresas los 16 dígitos de tu tarjeta.

Desde la app “Banco del Bienestar Móvil” , disponible en Android y iOS.

En cajeros automáticos del Banco del Bienestar o en otros cajeros (puede aplicar comisión).

¿Qué hago si no me depositaron?

Si ya pasó la fecha que te corresponde y no ves reflejado el pago, puedes acudir a tu Módulo del Bienestar más cercano. Lleva contigo una identificación oficial, tu tarjeta del Bienestar y CURP.

También puedes reportar en la línea de atención del bienestar: 800 639 42 64.

¿Quiénes no reciben pago en mayo?

Las personas que no han recogido su tarjeta, que hicieron cambio de domicilio sin actualizar datos, o que no completaron su registro en tiempo, podrían no recibir su pago. En estos casos, el programa recomienda acudir al módulo correspondiente para regularizar su situación.

Además de los estados de Durango y Veracruz ya tuvieron este pago debido a la veda electoral por las elecciones que tendrán.