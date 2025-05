Noroña pide esperar notificación del INE sobre retiro de candidaturas judiciales

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el Congreso de la Unión no puede tomar ninguna acción respecto al retiro de 26 candidaturas de la elección judicial hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita y notifique su resolución.

En conferencia de prensa, este lunes rechazó que Morena haya manipulado el proceso judicial y acusó a la oposición de especular y desacreditar la participación ciudadana en la elección de jueces.

“No podemos hacer nada mientras no nos notifiquen. no estoy diciendo que vayamos a impugnar o que no vayamos a impugnar, simplemente digo que a esta hora no nos han notificado, y mientras no nos notifique nada, nosotros no podemos hacer nada”, comentó.

Noroña mencionó que, en el caso de que se decida impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “el tiempo para hacerlo es a partir de que somos notificados. Si nunca somos notificados no podemos hacer nada”, dijo.

En torno a los candidatos que están en la boleta electoral sin contrincantes, dijo que quienes acusan a Morena de perfilar a los candidatos deben probarlo, luego de que integrantes de la oposición aseguraran que son “pactos” para definir a los próximos jueces.

“Quien dice que Morena los perfiló debe demostrarlo, debe decir, mira, aquí ellos desde el proceso que hicieron dejaron fuera candidatos que pudieron haber participado en esos cargos y que eran buenos perfiles y que eran perfiles contrarios a su movimiento y por eso los dejaron fuera. Lo otro es una especulación majadera” Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado



Noroña culpa al Comité de Evaluación: en Morena “no hicimos nada incorrecto”, dice

Señaló que desconoce si no hubo más candidaturas, e insistió que como impulsores de la reforma judicial “nosotros no hicimos nada incorrecto, porque primero no manejamos el proceso, fue un comité de evaluación el que estuvo a cargo de todo el proceso”.

Insistió que las acusaciones tienen “un sesgo perverso e incorrecto, porque nosotros no hicimos ninguna manipulación del proceso”.

El morenista señaló que la oposición ha tomado la tarea de desacreditar “el proceso electoral, asumir una actitud racista y clasista diciendo que el pueblo no merece, que no tiene capacidad, que no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras, cuando el artículo 39 constitucional establece con claridad que todas las instituciones demandan del pueblo y con su voto”.

Recalcó que en la oposición “están preocupados es en descalificar y decir que va a ser un fracaso y que el pueblo no merecía esta oportunidad. El pueblo merece todo, porque es el actor y el motor fundamental de todo en este país”.

Hace falta que el INE “promueva más” la elección judicial

En torno a la publicidad que realiza el Senado para promocionar la elección judicial consideró que “estamos haciendo lo que hemos podido hacer y más allá de lo que estamos obligados a hacer”, desde los anuncios institucionales hasta las legisladoras y legisladores “del movimiento estamos poniendo lonas, pintas, haciendo volanteos, difundiendo”, apuntó.

No obstante, consideró que “hace falta que el INE promueva” más la elección, aunque tiene “dos herramientas muy valiosas, el micrositio donde puedes acceder a las candidaturas y ver quiénes son y qué proponen, y el propio micrositio donde puedes inclusive ensayar tu votación, simular el proceso de votación”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr