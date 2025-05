Beca Leona Vicario: ¿De qué es el deposito que se le harán a los beneficiarios? Esto sabemos

Si tu hija o hijo recibe la Beca Leona Vicario y estás esperando el pago de mayo de 2025, te contamos qué se sabe hasta ahora, cuál fue el último depósito confirmado y cómo puedes revisar si ya tienes el dinero disponible en tu tarjeta.

De acuerdo con lo publicado por páginas especializadas como Avisos Bienestar, el apoyo económico correspondiente a abril de 2025 ya fue liberado y puede usarse desde hace algunos días. Sin embargo, muchas familias beneficiarias ya están preguntando: ¿cuándo cae el pago de mayo?

Aquí te damos todos los detalles para que estés pendiente y no se te pase.

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué es la Beca Leona Vicario?

Es un apoyo mensual de mil 200 pesos entregado por el Gobierno de la Ciudad de México a través del DIF capitalino. Está dirigido a:

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

Hijos e hijas de madres solteras, en situación de violencia, abandono o pobreza.

Menores que vivan en zonas marginadas o de alta vulnerabilidad.

El objetivo es garantizar sus derechos básicos, así como evitar el abandono escolar y apoyar a las familias que más lo necesitan.

¿Cuándo depositan la Beca Leona Vicario de mayo?

Hasta el momento, el gobierno de la CDMX no ha confirmado la fecha exacta del depósito correspondiente a mayo de 2025. Sin embargo, tomando en cuenta la fecha del pago anterior (abril), se estima que el nuevo depósito podría realizarse entre el 20 y 24 de mayo.

Recuerda que los depósitos no se realizan el mismo día para todos, por lo que si aún no ves el dinero reflejado, no te preocupes. La dispersión puede tardar unos días dependiendo del banco o forma de entrega.

Hasta el momento, se ha hecho el pago equivalente al mes de abril, lo que significa que los pagos se están realizando de diferente manera.

🎉 Ya está disponible el apoyo de abril 2025 para la #BecaLeonaVicario.

💳 Si ya tienes tu tarjeta, revisa tu saldo.

📲 ¿Dudas? Manda WhatsApp al:

👉 5546181390

👉 5546173562

O llama al DIF CDMX: 5556040127 Ext. 2371#AvisosBienestar pic.twitter.com/WuqRcEKchX — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 16, 2025

¿Cómo saber si ya me depositaron?

Para consultar si el apoyo de mayo ya está disponible, haz lo siguiente:

Entra a www.becaleonavicario.cdmx.gob.mx. Ingresa tu CURP y contraseña en el sistema. Consulta el estatus del pago, si ya fue dispersado y a qué cuenta fue enviado.

Si tu modalidad de cobro es con tarjeta, también puedes revisar el saldo en cajeros automáticos. Si usas orden de pago, verifica en el mismo portal la fecha de recolección.

Recuerda que es a través de los canales oficiales que podrás conocer qué días se realizan los pagos correspondientes, así como cuáles son los montos que se depositan de manera ordinaria a todos los beneficiarios.

No olvides presentar tu tarjeta de la beca Leona Vicario para que tengas tu monto depositado del mes de abril.