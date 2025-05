Pensión Bienestar 2025: Cuál es la letra que recibe 6 MIL pesos a los adultos mayores este 20 de mayo

Este martes 20 de mayo, la Secretaría del Bienestar continúa con el operativo de dispersión de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al bimestre mayo-junio 2025, que contempla un pago de 6 mil pesos para cada beneficiario.

Desde el 7 de mayo se han venido realizando los depósitos de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, y este lunes toca el turno a las personas cuyo apellido comienza con la letra M, según el calendario oficial difundido por el Gobierno de México.

¿Quiénes reciben pago este 20 de mayo?

De acuerdo con el calendario proporcionado por la Secretaría del Bienestar, el martes 20 de mayo se realiza el depósito para quienes tienen como inicial del primer apellido la letra ‘M’.

Este esquema permite evitar aglomeraciones y facilitar el retiro de efectivo en sucursales del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos.

Los beneficiarios que ya tienen su Tarjeta del Bienestar activa recibirán el depósito directamente en su cuenta.

En cambio, aquellos que viven en zonas rurales o de difícil acceso continuarán recibiendo el pago mediante operativos en campo, organizados por las delegaciones estatales del Bienestar.

📢 #PagosBienestar | Bimestre mayo-junio 2025

Continúan los depósitos esta semana según tu apellido:

🔸 L - 19 mayo

🔸 M - 20 y 21

🔸 N, Ñ, O - 22

🔸 P, Q - 23

💳 Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar.#AvisosBienestar pic.twitter.com/F3WWxXBbfo — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 19, 2025

¿Qué hacer si no te ha llegado el depósito?

Si tu apellido ya pasó en el calendario y aún no has recibido el depósito, no te preocupes. La recomendación oficial es esperar hasta el final del operativo, que concluirá el 30 de mayo de 2025.

Si llegada esa fecha no has recibido el pago, puedes acudir a tu Módulo del Bienestar más cercano o comunicarte al número oficial 800 639 42 64 para presentar un reporte.

También puedes verificar el estado de tu depósito a través de la app del Banco del Bienestar o en el sitio oficial, ingresando los datos de tu tarjeta.

Recomendaciones para retirar el dinero

La Secretaría del Bienestar recomienda a los adultos mayores que, en caso de acudir a retirar su apoyo económico, lo hagan acompañados de una persona de confianza y no compartan su NIP con nadie.

Además, deben estar atentos a intentos de fraude: ningún funcionario del Bienestar puede cobrarles por agilizar trámites ni solicitar datos bancarios por teléfono o redes sociales.

En caso de pérdida o robo de la tarjeta, es importante reportarla de inmediato para evitar mal uso y solicitar una reposición en el módulo correspondiente.

Calendario de pagos continúa hasta el 30 de mayo

El operativo nacional avanza conforme al calendario por letra, y este continuará desarrollándose hasta el 30 de mayo.

A lo largo del mes, millones de personas adultas mayores seguirán recibiendo este recurso bimestral que forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el gobierno federal.