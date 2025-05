Ven mensaje del crimen en asesinato de funcionarios

El asesinato de dos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue un mensaje claro del crimen organizado en contra de su administración por la decisión de enfrentarlo, con los decomisos y detenciones de algunos de sus líderes, aseguró el experto en seguridad, David Saucedo.

“Ningún grupo se ha adjudicado la autoría de este ataque, pero en función de lo que se apreció en el mismo, es casi un hecho que fue el crimen organizado, para mí, quien orquestó, planeó, financió este ataque.

El Tip: la presidenta del Congreso capitalino, Martha Ávila, dijo que el acto fue un mensaje claro para desestabilizar al GCDMX.

“Por supuesto que cualquier ataque en contra de autoridades tiene un mensaje implícito, no sé de qué tipo, con base en lo que ha ocurrido en otras entidades podría tratarse de una reacción ,y así lo están viendo las autoridades, frente a decomisos recientes, detenciones de líderes de las mafias criminales que han ocurrido en la ciudad”, afirmó.

En entrevista con La Razón, descartó que el homicidio de la secretaria particular de Brugada, Ximena Guzmán, y su coordinador de asesores, José Muñoz, sea un “cobro de factura” por supuesto incumplimiento de acuerdos con grupos criminales, “como de manera macabra se ha especulado. No me lo parece”.

Opinó que el asesinato, ocurrido el martes fue perpetrado por un sicario profesional, donde se utilizó un arma automática y hubo un diseño de ruta de escape con tres autos y el rostro cubierto para evitar la identificación facial por parte de los implicados.

“Es difícil pensar que se cometió el asesinato sin calcular el momento. Justo en ese instante, estaba una conferencia (...) para presumir cifras en materia de seguridad”, refirió.