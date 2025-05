Elección local de Veracruz recarga indicadores de violencia política

Las elecciones de este año están sometiendo a presión a los indicadores de violencia política; además, el estado donde está el foco es Veracruz, pues en 2025 han ocurrido 18 eventos de agresiones de tipo político-criminal en la entidad, la cual celebrará comicios municipales y también renovará su Poder Judicial (PJ) local el próximo domingo.

Itzel Soto Palma, analista en datos de Data Cívica, comentó a La Razón que esta violencia política está ligada principalmente al crimen organizado, y prevé que aumente en los siguientes días ante los comicios locales en Veracruz y en Durango, así como en 19 estados para el Poder Judicial.

El Dato: La violencia política radica en conductas que generan un daño en el goce y ejercicio de un derecho político-electoral, sin que se relacione con el género del afectado.

“Lo que vemos a grandes rasgos es que la violencia política no cesa. Desde 2018 la tendencia no va a la baja; al contrario: vemos que en 2024 aumentó, que fue más violento que en 2021, y eso tal vez se debe a que hubo más cargos en juego, pero, definitivamente, no estamos observando una disminución de la violencia política en los últimos años”, aseguró la experta.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Chocan por dichos de Kuri

Este año, con las elecciones municipales en Durango y Veracruz, la violencia política se ha focalizado en este último estado, donde ha ido en aumento desde que comenzó el 2025.

Al comparar los datos de Data Cívica de abril de este año con los de abril del 2021, cuando se celebraron elecciones municipales y legislativas, se observa un ligero incremento, de tres casos en el 2021 a cuatro en el 2025, pese a que este año no se renovarán diputaciones locales ni federales.

19 estados renovarán su Poder Judicial el 1 de junio

El registro muestra que, en mayo del 2021, se dio el pico de violencia político-criminal en Veracruz desde el 2018, con nueve casos documentados al mes previo a las elecciones. No obstante, establece que en mayo de este año hay “riesgo de que se repita un pico de violencia como el de hace cuatro años”.

Además del asesinato de Yesenia Lara, candidata a la presidencia municipal de Texistepec, ocurrido el 11 de mayo, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, Data Cívica da cuenta de siete ataques más contra aspirantes por parte de grupos de la delincuencia organizada.

Entre las víctimas identificadas en el reporte de Data Cívica destacan Germán Anuar Valencia, candidato a la alcaldía de Coxquihui, asesinado en pleno arranque de las campañas cuando buscaba el voto por Morena.

También el secuestro de Vicente Domínguez Aparicio y las amenazas que obligaron a retirarse de la contienda a cinco abanderados: José Antonio Olivares Solano, Anell Acevedo, Iván López, Crispín Hernández Sánchez y Elvia Merlín Castro. Todos ellos aspiraban a la alcaldía en sus respectivos municipios.

Además, de las 19 entidades que celebrarán elecciones judiciales, en nueve ha habido en el año 54 ataques contra actores políticos, 18 de los cuales tuvieron lugar en Veracruz, es decir, la tercera parte.

De los 182 casos de violencia política registrados de enero al 30 de abril del 2025 en 19 entidades, el informe de Data Cívica destaca el caso de Veracruz, con 18 ataques, y esta entidad va tanto a elecciones para renovar su Poder Judicial como para elegir nuevas autoridades en sus 212 ayuntamientos.

LEER MÁS: Libra candidata del PT agresión a balazos

En ese sentido, Itzel Soto declaró que “vemos picos en violencia política siempre que hay elecciones a nivel local; esto lo vimos en 2021, en mayo, en donde registramos nueve casos de ataques de diversos tipos, no sólo asesinatos, sino secuestros, amenazas por parte de grupos armados en contra de diferentes actores de la política; no sólo candidatos en este momento, sino también hubo funcionarios que fueron atacados”.

Agregó que “ése es el pico, por ejemplo, en Veracruz. Y nos preocupa porque ahora ya en mayo hemos visto, lamentablemente varios casos de violencia política extrema. Entonces, prevemos que mayo sea tan violento como el de 2021, al menos en Veracruz”.

La especialista comentó a este diario que, en el 2024, durante las elecciones federales y locales, se contabilizó un promedio de 15 personas atacadas por mes.

“Lo que dicen algunas investigadoras en temas de seguridad, como Sandra Ley, es que esto es como la cara más visible de un problema que tiene que ver con coerción por parte del crimen organizado (a candidatos y funcionarios), forzarlos a que den información privilegiada, dinero, recursos al crimen organizado, y también es la construcción de una red de coerción, extorsión”, enfatizó Itzel Soto.

Con 661 casos en los estados, el 2024 está colocado como el año con más eventos de violencia político-criminal, mientras que el 2023 cerró con 570. No obstante, la tendencia este año es semejante a la observada en esos años, agregó Data Cívica en su informe.

Finalmente, el caso de Durango contrasta con Veracruz, pues a pesar de conformar el llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico en la zona noroeste, no hay reportes de violencia político-criminal, previo a la renovación de sus 39 presidencias municipales.

Víctimas de violencia político-criminal │ Casos registrados entre 2018 y abril del 2025 ı Foto: Imagen: La Razón