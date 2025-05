Magisterio bloquea aquí sede del INE, SAT, SEP y hasta televisoras

En el décimo segundo día de protestas, la disidencia magisterial impuso un bloqueo a los accesos del Instituto Nacional Electoral (INE), que desde temprano ya habían sido tapiados por vallas de dos metros de metal, además de hacerse presentes en oficinas de gobierno y de medios de comunicación. Este lunes, en total, fueron nueve puntos en los que se mantuvieron durante varias horas.

La manifestación en la sede del INE estaba pactada a las 09:00 horas, pero comenzó hasta las 11:00, con el bloqueo de las dos entradas vehiculares y peatonales del inmueble.

El Dato: El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó que la CNTE busca boicotear la elección judicial, particularmente la que se realizará en Guerrero.

El magisterio disidente llegó en un operativo hormiga desde el Zócalo capitalino hasta Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, en grupos de 10 o 15 maestros y maestras, quienes arribaron con sillas, banderas y algunos palos. En tanto, otros dos camiones de apoyo y un carro de sonido también se hicieron presentes en el lugar.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, en el lugar se congregaron alrededor de 400 profesores, mientras fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad de al menos 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales custodiaban las oficinas del organismo electoral.

400 docentes los que habrían bloqueado los accesos al INE

Zenen Ávila, maestro de la sección XIV, de Guerrero, aseguró a medios que el cerco a las oficinas del INE fue para “hacer presión” y llamar a la Presidenta Claudia Sheinbaum a entablar un diálogo.

Reiteró que no se moverán del plantón en el Zócalo de la Ciudad de México en tanto no obtengan una solución, además de que no descartan llevar a cabo un boicot de la elección judicial de este domingo 1 de junio.

“¿Qué vamos a hacer en las elecciones? Lo estamos valorando. Va a depender de la Presidenta para dar solución a esta situación y también para ver la actitud de nosotros como parte de la CNTE”, afirmó Ávila.

Al referirse a la movilización, dijo: “Estamos consolidando en los 28 estados que estamos participando de manera representativa y esto va subiendo. Las movilizaciones no son únicamente por los maestros. Hay muchos trabajadores en la Ciudad de México que son derechohabientes del ISSSTE y también estamos luchando por ellos por todos los trabajadores que cotiza en el ISSSTE”.

Ante la protesta magisterial, el INE informó en un comunicado la suspensión de actividades este lunes, con el fin de salvaguardar la seguridad de su personal.

En el oficio INE/SE/32/2025, firmado por la secretaria ejecutiva del organismo, Claudia Arlette Espino, se notificó a los trabajadores de oficinas centrales que las actividades serían bajo la modalidad a distancia, aun cuando está en marcha el proceso electoral para elegir juzgadores y de que se tienen contados los días.

“Con el fin de salvaguardar la seguridad del personal, se implementarán medidas de seguridad consistentes en el cierre total de los accesos peatonales y vehiculares del inmueble mencionado”, señaló el documento.

La manifestación en el INE culminó alrededor de las 15:00 horas luego de que una intensa lluvia azotara la zona sur de la ciudad y obligara a los manifestantes a retirarse.

Los docentes también llevaron a cabo bloqueos en los accesos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la colonia Xoco; también en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de bloquear las sedes de varias televisoras y estaciones de radio. En total, se manifestaron en nueve puntos.

A las afueras de la SEP, los integrantes de las secciones nueve y 10 insistieron en un aumento salarial del 100 por ciento, abrogación de la Ley del ISSSTE y respeto al movimiento magisterial.

UNEN CAUSAS. Por la tarde, familiares de los 43 normalistas e integrantes de la CNTE realizaron la denominada 128 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes, ocurrido en 2014.

La marcha partió del Ángel de la Independencia a las 16:00 horas y culminó en punto de las 18:00, justo frente al Hemiciclo a Juárez. La marcha transcurrió en paz y calma; sin embargo, hubo afectaciones a las vialidades como Insurgentes y Reforma por los carriles centrales en dirección a avenida Juárez.

…Y en Guerrero toman la sede electoral

› Por Ulises Soriano

Como parte de su jornada de protesta nacional, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron este lunes las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Chilpancingo, luego de una marcha que recorrió diversos puntos de la capital guerrerense.

La movilización magisterial inició alrededor de las 10:00 horas en la zona sur de la capital guerrerense, desde las oficinas de la CETEG ubicadas en la colonia Burócratas.

El contingente avanzó con dirección norte, en una protesta centrada en la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE, así como mejores condiciones para el magisterio en el marco de la huelga nacional.

Pasadas las 11:00 horas, los docentes arribaron a las oficinas del IEPC. Aunque el inmueble había sido cerrado previamente por elementos de seguridad privada, los manifestantes forzaron el acceso principal, retirando una reja entre empujones y consignas.

Maestros realizaron pintas en la sede del Instituto Electoral de Guerrero. ı Foto: Cuartoscuro

Tras ingresar al edificio, los profesores de la CETEG exigieron a los trabajadores del órgano electoral desalojar el lugar en un lapso no mayor a 10 minutos, bajo la advertencia de que, de lo contrario, permanecerían retenidos hasta que la protesta concluyera, y realizaron pintas en paredes y cristales del inmueble.

Durante la toma del inmueble, los docentes expresaron su rechazo a la realización de elecciones si sus demandas no son atendidas, acusando al IEPC y a otros órganos electorales de favorecer procesos manipulados y desvirtuados.

Esta acción ocurre un día después de que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, hiciera un llamado al diálogo y pidiera a la CETEG evitar bloqueos como los registrados en días pasados. A pesar de ello, los profesores insistieron en que su lucha continuará mientras no reciban respuestas concretas del Gobierno federal.

De manera paralela, la coordinadora informó que en otras entidades del país también se están llevando a cabo protestas similares como parte de una acción coordinada a nivel nacional.