Acciones para retomar importación de ganado, cosa de días: Berdegué

El que Estados Unidos inicie acciones para levantar la suspensión a las exportaciones de ganado mexicano que impuso a causa de la plaga de gusano barrenador, “es cosa de días”, aseguró el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, quien sostuvo que por ahora se ha superado el punto máximo de la infestación.

En entrevista con La Razón, el funcionario dijo estar seguro de que las medidas aplicadas en el territorio nacional para contener la propagación de la plaga convencerán a la misión estadounidense que vendrá próximamente para verificar los protocolos y así se decidirá la reanudación del comercio de las cabezas.

El Dato: Apenas el 0.005% de cabezas de ganado bovino de México ha resultado con afectaciones, lo que demuestra que el sector nacional es seguro.

“¿Qué falta? Viene en muy breve plazo, ahora sí puedo confirmar que es cosa de días, no puedo decir la fecha, porque tengo que informarle a la Presidenta, pero ya hay una fecha y es muy breve, para que venga la misión de verificación”, afirmó.

Comentó que se prevé que vengan al país varias personas; “se van a dividir en varios equipos para ir a ver distintas cosas al mismo tiempo, la agenda por supuesto es acordada con el Gobierno de México, vienen a invitación del Gobierno y van a ver todo lo que quieran ver, cómo funciona la campaña y los resultados que estamos teniendo. Y con ese informe, la Secretaría ya evalúa y toma su decisión final. Yo estoy muy optimista”, dijo.

En medio de la incertidumbre producida por la propagación de la larva, no sólo entre el ganado, sino también entre otros animales como perros e incluso su llegada a la especie humana, el funcionario federal descartó que cerrar el comercio a la frontera sur, como lo han exigido sectores de la ganadería para frenar los riesgos, sea algo adecuado, ya que provocaría el encarecimiento de la carne.

Respecto a la negociación y el diálogo que ha entablado con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se dijo satisfecho y se mostró optimista de los resultados que, espera, se alcancen, debido a que las propuestas planteadas del lado mexicano fueron consideradas. No obstante, reconoció que los resultados de los planes, como la liberación de moscas estériles, no se verán de inmediato.

¿Cómo ha avanzado el diálogo con la secretaria de Agricultura de EU? La llamada fue el martes y fue una muy buena videoconferencia. De las que hemos tenido, que ya son varias reuniones, tanto virtuales y presenciales, creo que ésta fue posiblemente en la que yo salí más satisfecho. Porque encontré dos cosas: una, la más importante, no es una garantía, pero es mi opinión, de que la secretaria Brooke Rollins está cada vez más interesada en encontrar una salida a la suspensión de las exportaciones que estableció.

En segundo lugar, continuó, esa opinión que yo percibo se debe a que ella tiene una buena valoración de los resultados que estamos logrando y del muy buen nivel de colaboración que estamos teniendo en la implementación de la campaña. Hemos construido un acuerdo a nivel técnico muy completo y para México muy satisfactorio porque incluye medidas que nosotros hemos propuesto, como la planta para producir moscas estériles para erradicar a este insecto, y la regionalización, que es definir distintas zonas del país para atenderlas de distinta manera.

¿En cuánto tiempo se verán los resultados para levantar la suspensión? La vez pasada dije 15 días porque fue lo que acordamos con la secretaria Rollins, que íbamos a platicar en 15 días, y así sucedió. Ahora, pues ella me dijo: “Voy a mandar la misión lo antes posible”. Pensaba mandarla un poquito más tarde, yo le dije: “Ayúdeme”, y dijo “Ok, la voy a adelantar” y, efectivamente, está cumpliendo. Normalmente le ponen una semana y luego elabora el informe, no sé, tres, cuatro, cinco días y lo que ella tome en estudiarlo, analizarlo y tomar una decisión.

¿Cuál es la tendencia de los casos en el país? Empezó a aumentar en marzo. Empezamos a ver algunos resultados, hubo otro pico, pero desde mediados de abril, desde la semana del 6 al 12 de abril, o sea, realmente la primera mitad de abril ha venido descendiendo. En la zona del norte de Chiapas y de Tabasco, que es donde más casos tenemos, subió, llegó hasta 120 casos por semana, ya lo llevamos en 30 casos. Los resultados son muy buenos, muy positivos, porque quiere decir que estamos aplacando. Segundo resultado muy bueno: no hay ni un caso, no ha habido ni un sólo caso ni en el centro ni en el norte de México.

Respecto a la exigencia de algunos productores de cerrar el comercio de ganado en la frontera sur, el titular de la Sader indicó que no es conveniente, porque “el ganado que viene del sur no se exporta, es un tipo que los estadounidenses no comen; ese ganado es para nosotros, para el abasto nacional”.

725 Mil cabezas de ganado han sido detenidas para revisión

Precisó que si se evitara el ingreso de ganado por Chiapas, el precio de la carne aumentaría entre 6.5 y 13 por ciento y de esta forma se afectaría el consumo popular, “y hay algo que los gobiernos de la Cuarta Transformación no hacemos, y es afectar al pueblo”.

Berdegué Sacristán detalló que a la fecha se han detenido 725 mil cabezas de ganado, aproximadamente, como parte del despliegue regional que se hizo para revisar uno a uno los animales en su traslado de sur a norte del país, proceso durante el cual se les aplica un baño para desinfectarlos y se les suministra producto para eliminar cualquier riesgo de infestación.

Además de la instalación de filtros para verificar el estado de cada ejemplar, el funcionario recordó que el protocolo también ha incluido la descertificación de médicos veterinarios que incumplieron con su responsabilidad de garantizar la salud de los animales.

A lo anterior, agregó, se suma el trabajo con gobiernos estatales, asociaciones ganaderas y otras autoridades del país en materia de seguridad, para actuar contra otro problema que converge con la plaga de gusano barrenador, que es el traslado ilegal de ganado por medio de un mercado negro de aretes que se coloca a cada cabeza, para tener la trazabilidad de su movimiento por el país.

Tras recalcar que sólo el .005 por ciento de las 36 millones de cabezas de ganado bovino que hacen a México el quinto país más importante del mundo en el sector, han resultado afectadas, el funcionario aseguró que la ganadería mexicana es segura y pidió a los productores tranquilidad.

“Yo entiendo que estén preocupados, pero la campaña funciona y la ganadería mexicana es segura. También a los ganaderos y a las ganaderas, como ya dije: sin su colaboración, estaríamos en mucha peor condición”, dijo.