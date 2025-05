Líderes de la CNTE piden reprobar propuestas del Gobierno

La dirigente de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, Eva Hinojosa, pidió que no se culpe al magisterio disidente del posible fracaso del proceso electoral de este domingo 1 de junio.

“Si las elecciones ya caminan a un fracaso, que no se responsabilice al magisterio, porque no es el magisterio el que tiene responsabilidades ahí”, expuso.

Entrevistada en Al Mediodía con Solórzano, la dirigente señaló que será este domingo cuando los integrantes de la Coordinadora, tras su asamblea nacional representativa, emitan alguna postura sobre la propuesta enviada por el Gobierno federal a su pliego de demandas.

“La respuesta ocurrirá el domingo, es correcto, vamos a esperar que los compañeros de base y los compañeros movilizados en distintos contingentes den su opinión, para nosotros así vertirla y que salgan ya los acuerdos en nuestra instancia resolutiva con la decisión de todos los contingentes del país”, señaló.

El Dato: Hasta el 26 de mayo en 8 entidades había 19 mil 974 escuelas que se encontraban paralizadas por la suspensión de labores, que afecta a 1.34 millones de alumnos.

Respecto al comportamiento que tendrán durante la jornada del domingo, apuntó: “Nosotros estamos consultando a la bases y las bases son las que van a tener que determinar las acciones que se puedan emprender, pero no en contra de esta democracia, porque como venimos diciendo, somos una organización democrática, que no interferimos en la independencia política, independencia ideológica y económica”.

Por último, deslindó al magisterio disidente de los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado jueves con policías de Michoacán, y aclaró que quienes participaron en esos hechos no forman parte de la Sección 18.

“Hemos comentado que no precisamente son el magisterio, son grupos que en algunos años estuvieron y militaban con la CNTE, ahorita no militan, son trabajadores de Arantepacua, algunos maestros también, no son de la CNTE y me parece que tienen su lucha”, comentó.

MANTIENEN PROTESTAS. Por otro lado, ayer, integrantes de la CNTE de diferentes estados del país realizaron una nueva movilización en la Ciudad de México para exigir cambios en el régimen de pensiones y un aumento de 100 por ciento directo al salario, entre otras demandas.

Esta vez los contingentes se congregaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia y al exterior de la estación San Cosme, del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De manera previa a su salida, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, coincidió con su similar de Michoacán, Eva Hinojosa, al expresar que los profesores que están en paro no serán los responsables de un eventual fracaso de la elección judicial.

Además, externó el rechazo de esta agrupación a la respuesta enviada por el Gobierno federal a sus demandas.

“Esta asamblea masiva de la Sección 9 de la CNTE, del 30 de mayo (…) consideramos que el documento de respuesta del Gobierno federal es impreciso, demagógico e insuficiente, que no resuelve las demandas centrales de los trabajadores”, señaló.

Al pronunciar un discurso, el dirigente detalló que el documento enviado por las autoridades federales “es insatisfactorio” por lo que se mantendrá el paro de labores y “nuestras instancias definirán qué sigue”.

Pedro Hernández advirtió que, aunque hasta ayer llevaban ya 16 días en la Ciudad de México, no se cansarán y continuarán con su lucha, con la seguridad de que no se irán de la capital del país “con las manos vacías”.

Luego de ello, los docentes partieron en marcha y se detuvieron por momentos en algunos puntos, lo que provocó un severo caos vial en la avenida México-Tenochtitlán y en Paseo de la Reforma, además de la interrupción del servicio de Metrobús en las líneas 7 y 4.

Ya en el mitin sobre Reforma, los dirigentes de la CNTE demandaron al Gobierno federal instalar una mesa de diálogo con carácter resolutivo pues, dijeron, “diálogo durante seis años ya hubo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, muchísimas mesas, y no se resolvieron las demandas”.

Israel González, dirigente de la Sección 7, con sede en Chiapas, señaló que el magisterio disidente se tomará el tiempo que sea necesario para responder a la nueva propuesta de la autoridad federal.

“No hay prisa de nosotros para contestar, pero sí el Gobierno debe tener prisa para abrogar la reforma educativa, de lo contrario, los compañeros de base fortalecerán el movimiento magisterial”, advirtió.

Presidenta descarta intento de boicot

› Por Claudia Arellano

En el marco de la elección judicial a realizarse mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quiera “boicotear” el proceso, ya que, de ser así, “estarían actuando contra la libertad del pueblo”, y reiteró que el diálogo está abierto con los docentes.

“Definitivamente esperemos que no, porque estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para decidir sobre el Poder Judicial. Hay diálogo; el diálogo está abierto y están la SEP, Segob para ello”, afirmó.

En su conferencia de prensa, la mandataria manifestó que ya se le hizo una propuesta a la Coordinadora y está en proceso de análisis en sus bases, e insistió en que su Gobierno y quienes lo conforman siempre verá por el magisterio.

“Lo que no nos parece son los actos violentos que hacen y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo. Se entendería si fuera lo contrario”, dijo.

10 Por ciento de aumento ofreció el Gobierno a los maestros

Respecto a si prevé que se alcance un acuerdo antes del fin de esta semana, mencionó que serán los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, junto con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, quienes explicarían la propuesta de cinco puntos que se le hizo a la CNTE.

Esta semana, Sheinbaum criticó a la Coordinadora a la que acusó de ‘derechizarse’, esto después de que los maestros bloquearon las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en protesta por un aumento salarial de 100 por ciento.

“Yo me pregunto, ¿Qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 con el INE? Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha de boicotear la elección Judicial”, cuestionó.

La Presidenta dijo que después de dar esa declaración, la CNTE manifestó “públicamente que no iban a boicotear la elección del domingo”. Agregó que la propuesta hecha por la Segob y la SEP a los maestros es “un esfuerzo extraordinario” para terminar con las protestas.

“Lo estamos haciendo porque creemos en las maestras y maestros, creemos en la educación pública”, afirmó.