Estrena el país elección judicial; Sheinbaum: ha sido todo un éxito

La primera elección judicial en la historia de México que se celebró este domingo estuvo marcada por una notoria complejidad, confusión, tiempos individuales extendidos para emitir el sufragio y una señalada baja participación, aunque sin incidentes mayores y con votaciones en paz.

Los votantes manifestaron que fue una elección “muy engorrosa”, en la que tuvieron que “hacer matemáticas” y forzar la vista, pues la letra chiquita de las boletas no ayudaba y tampoco los colores poco nítidos. Además, sufragar les llevó desde 10 minutos hasta 20 o incluso media hora, en una jornada en la cual en algunas casillas incluso instalaron sillas, por las largas esperas y para comodidad de quienes acudieron.

El Dato: En redes sociales circuló una imagen de un ciudadano que decidió anular su voto debido a que sufre daltonismo y, por ello, le fue imposible distinguir entre las boletas.

Hubo quienes aceptaron que no sabían la diferencia entre las actividades de los jueces, magistrados y ministros, e incluso, que no conocían los perfiles, pero aun así decidieron ejercer su derecho al voto.

En recorridos por las casillas instaladas en la Ciudad de México, la mayoría de quienes acudieron a las casillas dijeron haber analizado los perfiles, por lo que no llevaban apoyo escrito o acordeón de quienes iban a elegir. Aseguraron que memorizaron los nombres, aunque a la hora de colocarse tras las mamparas se pudo ver que sacaban sus celulares y consultaban datos en ellos.

En Hidalgo reportaron afluencia regular. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Magdalena Hernández afirmó que sufragar fue sencillo, aunque le tomó tiempo leer todas las boletas. Pese a llevar un acordeón de elaboración propia en una hoja de cuaderno y escrito con su letra, dijo no haberlo necesitado durante la emisión de su voto: “Como que no sabía muy bien, y entonces me puse a leer todas las boletas”.

Las casillas abrieron alrededor de las 8:30 horas y diversos funcionarios en ellas se mostraron sorprendidos al expresar que, contrario a lo que imaginaron, desde temprana hora había afluencia de votantes. No obstante, otras casillas se apreciaban con muy baja participación.

Óscar Martínez, presidente de la casilla básica en la sección 1295 en la Gustavo A. Madero, describió la complejidad y más trabajo que, como funcionarios, les representó la cantidad de boletas, pues a cada elector se le debían entregar nueve.

En silla de ruedas acudieron a las urnas en el Edomex. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

“Estamos sufriendo un poquito por la cantidad de boletas que son, además de que traen la letra muy chiquita, pero nos ayuda un poco que del Instituto Electoral nos dieron lupas”, mencionó.

Al inicio de la jornada se instalaron en ese lugar sólo dos mamparas, pero ante el prolongado tiempo que tomaba a los ciudadanos llenar las boletas, y para evitar que se hicieran filas, decidieron armar las otras dos con las que contaban.

Juan Carlos Sámano, presidente de la mesa receptora 4621 básica en la alcaldía Cuauhtémoc, refirió que tres de los cinco funcionarios de casilla no llegaron a la jornada, por lo que tuvieron que pedir apoyo entre los ciudadanos que acudieron temprano a emitir su voto. Sobre la afluencia de votantes, por momentos se hacían pequeñas filas de espera, y de pronto, no había persona alguna en las casillas.

“Yo pasé hace rato y vi que había fila, entonces mejor me fui y regresé ahorita que no hay nadie, y sin problema pasé. No tuve que formarme”, indicó Lucila Leyva.

En Toluca, 2 electores intercambian ideas. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

En la 4620 básica de Cuauhtémoc, Juan Guerrero, secretario de casilla, explicó que “la poca fila” que había era porque la gente se tardaba en votar: “Hay fila, pero no hay gente. La poca gente que hay se tarda en votar y eso ocasiona que haya que esperar”.

Mencionó que ha sido funcionario de casilla en otras elecciones, por lo que señaló que, “en comparación con otras elecciones, en esta ocasión fue mucha menos gente. Es que son muchos nombres y es muy confuso”, dijo.

En el mismo sentido, María de los Ángeles, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, calificó la elección como “muy engorrosa”. “Es que de un jalón meter a todos los (candidatos) del Poder Judicial a la boleta, está complicado”, evaluó.

“Ahora nos pusieron a hacer matemáticas”, expresó, en referencia a que en esta ocasión tuvo que colocar números en las boletas en lugar de tachar nombres o logotipos de partidos. Consideró que, debido a ello, era la demora en la fila.

Ciudadanos hicieron fila para votar en la capital. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Margarita Moreno, presidenta de la casilla 4619 básica en la alcaldía Cuauhtémoc, lamentó que en esta ocasión, en comparación con otros procesos electorales en donde ha participado como funcionaria, se contara con menos documentos en la mesa receptora para los funcionarios.

“En otras elecciones hay doble juego de actas por cada uno de los funcionarios. En este caso sólo fue uno, supongo que debido al fuerte recorte de recursos que sufrió el INE”, manifestó.

Además, dijo que, en esta ocasión, pese a ser más boletas, para ellos el trabajo sería más sencillo, pues sólo contarían por colores cada resultado. “Ya se encargarán de eso en las Juntas Distritales”, apuntó.

Al salir de emitir su sufragio, Ángel Avellana reconoció no tener clara la diferencia entre lo que hace un magistrado con las actividades que realiza un ministro o un juez.

Pese a ello, afirmó que no quería dejar de votar, pues para él “es importante el cambio”. Explicó que ha tenido malas experiencias al acudir al Ministerio Público, donde, denunció, “todos te piden dinero para ayudarte en tu caso”.

Por su parte, Ana, su acompañante, le respondió que en nada influirá la actual elección en las labores de las agencias del Ministerio Público y las fiscalías locales.

Funcionarias de casilla alistan material en Chiapas. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Algunos ciudadanos mostraron confusión incluso a la hora de introducir las boletas a las dos únicas urnas existentes en las casillas. Dudaban respecto a si todas irían en donde mismo, pues en otras jornadas electorales cada cargo cuenta con su propia caja.

En algunos centros de recepción del voto en la alcaldía Cuauhtémoc, personas que dijeron ser observadoras colocaron bancos en el exterior de las casillas y hacían anotaciones de cuánta gente ingresaba a ellas; sin embargo, no portaban sus acreditaciones a la vista.

Leticia García, quien acompañó a su papá a ejercer su derecho al voto, pero ella no lo hizo, consideró que, definitivamente, una de las mejoras que se debe tomar en cuenta para la siguiente elección judicial, en 2027, es que sean menos los candidatos a elegir.

“Estaríamos de acuerdo en que la elección sólo fuera de ministros. No de jueces o magistrados, porque son muchos candidatos y eso lo vuelve complicado”, consideró.

INE estima entre 12.5 y 13.3% de participación durante la jornada

› Por Alejandro Pacheco

En el proceso electoral para renovar el Poder Judicial de la Federación (PJF) hubo una participación ciudadana de entre 12.57 y 13.32, de un universo de 99 millones 793 mil 821 personas que conformaron la lista nominal, lo que implica una participación de 13 millones de electores.

Al presentar anoche estas cifras, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, indicó que estos números fueron el resultado emanado a partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas frente a notarios públicos.

“Los especialistas que realizaron esta estimación son expertos en áreas de estadística, matemáticas; diseñaron una muestra representativa de todas las casillas seccionales instaladas en el país, con el fin de estimar con la mayor precisión el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral”, apuntó.

Más temprano, la consejera Carla Humphrey detalló que 24 mil personas agrupadas en mil 500 grupos de trabajo en 12 mil puntos de escrutinio y cómputo en todo el país realizarán el conteo de votos, el cual finalizará el próximo martes 10 de junio.

Con ello, los primeros resultados que arrojarán los cómputos serán los de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para finalizar el 10 de junio con las juezas y jueces de distrito.

Ayer fue una larga jornada en el INE. Con el izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional, la mañana de este domingo se inició formalmente el Proceso Electoral Extraordinario del PJF 2024-2025 con el que los ciudadanos eligieron por primera vez a los jueces, magistrados y ministros de la SCJN.

En su discurso inicial de esta jornada inédita, la consejera presidenta señaló que este proceso no sólo es un acto político o administrativo; es, dijo, “la reconciliación de la democracia con su esencia más pura: el poder ciudadano transformando activamente las instituciones para que la justicia sirva mejor a la colectividad que las elige”.

Ante asistentes nacionales y extranjeros, resaltó que diseñar e implementar estas elecciones fue un desafío sin precedentes realizado en sólo ocho meses, que iniciaron con la publicación de selección de candidatos hasta la capacitación especializada electoral para funcionarios, además de la implementación de seis boletas especializadas para elegir personas juzgadoras, magistraturas, ministros y ministras.

Estas elecciones, indicó Taddei, fueron realizadas por más de 775 mil funcionarios capacitados “para conservar el proceso electivo en manos de la ciudadanía”.

Taddei Zavala resaltó que la experiencia mexicana recabada por los observadores podría replicarse en otras latitudes.

“Hoy (ayer) no sólo votaremos por personas, no sólo buscamos perfeccionar nuestra democracia; votamos por un sistema de justicia que refleje la diversidad y la voluntad de México. Cada boleta depositada será un acto de confianza”, expresó.

Resaltó que los sufragios emitidos este domingo legitimarán las labores de los integrantes del Poder Judicial y remarcó: “Hoy no sólo elegimos personas, elegiremos el tipo de justicia que queremos para nuestro país”.

Con la organización y despliegue de estas elecciones, indicó, “el INE cumple. Votar es construir justicia y es fortalecer nuestras instituciones. La justicia también se construye desde las urnas, porque si algo distingue a México es su gente solidaria y comprometida”.

Al rendir un balance de la jornada electoral, a las 14:00 horas, el consejero Jorge Montaño detalló que no fueron instaladas 16 casillas en todo el territorio nacional, equivalentes a un 0.0191 por ciento del total de las 83 mil 974 aprobadas por los consejos distritales. Con ello, dijo que fueron instaladas el 99.9 por ciento del total.

Montaño indicó que Chiapas concentró el mayor número de casillas no instaladas. Explicó que en cinco casillas en el distrito 05 de San Cristóbal de las Casas, las boletas fueron sustraídas y en algunos casos devueltas, pero estos documentos ya llevaban una marca.

Explicó que una casilla en el distrito 07 en el municipio de Tonalá, no contó con funcionarios y no fue posible integrar a ciudadanos que estaban formados en la fila, por lo que no se instaló ese centro de votación.

Agregó que otra casilla no fue instalada en el distrito 08 del municipio de Comitán de Domínguez, en el mismo estado, por inseguridad, debido a recientes enfrentamientos entre grupos armados locales.

El consejero añadió que en tres casillas en el distrito 10 del distrito de Miraflores, en Chiapas, los sellos del paquete electoral fueron violados y se encontraron las boletas marcadas. También en tres casillas localizadas en el distrito 13 en Huehuetán, fueron localizados paquetes con muestras de haber sido abiertas por personal totalmente ajeno al INE.

Una mujer emite su voto en San Bartolomé Quialana, Oaxaca. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Al finalizar la jornada, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlette Espino, indicó que el último corte realizado a las 18:00 horas dio cuenta de que la votación se realizó con normalidad en la totalidad de las casillas seccionales instaladas en el territorio nacional, incluidas, dijo, las localizadas en entidades con husos horarios del Pacífico y del noroeste.

“Se confirma la instalación del 99.98 por ciento de las 83 mil 974 casillas seccionales aprobadas por los consejos distritales”, señaló.

La funcionaria detalló que desde la apertura de casillas y hasta el corte realizado a las 18:00 horas, se reportaron mil 770 incidentes.

Sheinbaum afirma que elección “fue un éxito”

› Por Yulia Bonilla y Ulises Soriano

“La elección histórica de este 1 de junio ha sido todo un éxito”, expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dirigir un mensaje a la nación por medio de un video colocado en su cuenta de la red social X, la mandataria señaló anoche que cerca de 13 millones de mexicanos ejercieron, por primera vez en la historia, su derecho a decidir quiénes deben ser los nuevos ministros, magistrados y jueces.

“El poder de México está en el pueblo, ya no está en unos cuantos”, indicó, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados de la participación ciudadana en las elecciones judiciales.

Destacó que el actual Poder Judicial que algunos defienden fue responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada, además de que, dijo, liberó miles de millones de pesos de la delincuencia de cuello blanco.

“La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo (...) no por haber participado en una carrera judicial”, expresó.

La presidenta muestra su dedo tras votar, ayer, en el Centro Histórico. Foto›Reuters

Sheinbaum Pardo explicó que la elección fue transparente, además de que los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e indicó que las campañas fueron austeras y la votación, libre.

Antes, durante la conmemoración del Día de la Marina, la Presidenta aseguró que la elección del Poder Judicial representa un hecho inédito en la historia de México, al permitir que sea el pueblo quien elija a quienes imparten justicia.

La mandataria afirmó que este proceso fortalecerá el Estado de derecho y rechazó los señalamientos de autoritarismo, al asegurar que el país es cada día más libre, justo y democrático por decisión popular.

“Hoy hacemos historia, pues por primera vez, el pueblo elige al Poder Judicial. Se hará realidad el principio juarista de: ‘al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie’; es decir, se hará realidad el verdadero Estado de derecho donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estarán por encima de la ley”, comentó.

Además, reiteró que con la elección judicial “decide el pueblo”, el cual está “ejerciendo uno de sus derechos constitucionales fundamentales: el de participar en su destino”.

Asimismo, refrendó que “la democracia es el destino de la humanidad y la libertad su brazo indestructible”, e insistió en que quienes aseguran que en el país “hay autoritarismo, están mintiendo”.

México, dijo, “es un país cada día más libre, justo y democrático por la voluntad de su pueblo. Quedó atrás el clasismo, el racismo y cualquier forma de discriminación impulsada desde el poder. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales”.

En Toluca, 2 electores intercambian ideas. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Por la mañana, antes del evento realizado en el puerto de Acapulco, Guerrero, la mandataria emitió su voto en la Ciudad de México, el cual fue su primer sufragio como mandataria federal.

En punto de las 9:25, la titular del Poder Ejecutivo Federal salió de la puerta 1 de Palacio Nacional –de la mano de su esposo, Jesús María Tarriba– para cruzar la calle de Moneda hacia el Antiguo Palacio del Arzobispado, hoy Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue instalada la casilla 4748 básica y dentro de la cual le tomó 13 minutos con 11 segundos votar.

Los alrededores del palacio fueron fuertemente protegidos no sólo con vallas metálicas, sino con decenas de elementos policiales blindados con escudos. Además, sobre la calle de Moneda que cruzó, ambas esquinas igualmente fueron protegidas y fueron desplegados decenas de elementos militares vestidos de civiles para resguardar el paso de la mandataria, quien se detuvo unos momentos a tomarse fotografías con algunos ciudadanos que también votaron en la casilla, de la cual, al salir, el único mensaje que emitió fue: “¡Que viva la democracia!”.

Elecciones locales del PJ reportan baja afluencia

› Por Sergio Ramírez

La baja participación ciudadana por desinterés o desinformación, en medio de protestas ciudadanas, distribución de acordeones, problemas en la apertura e instalación de casillas y el deceso lamentable de dos adultos mayores afuera de las casillas en Saltillo, Coahuila, y Xalapa, Veracruz, se llevó a cabo la elección judicial local en 19 estados del país.

La mayoría de los votantes que salió ayer a las urnas expresó su malestar por lo complicado que fue recibir tantas boletas para escribir el número de los candidatos a elegir, además del tiempo promedio para este proceso que fue entre 15 y 30 minutos.

Ausencia de personas se vivió en Morelia. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

La afluencia ciudadana no fue como se esperaba y marcó la elección del domingo en los 19 estados, donde en casos como Zacatecas, los maestros impidieron la instalación de 56 casillas en escuelas de 11 municipios: Chalchihuites, Fresnillo, Sombrerete, Valparaíso, Pánfilo Natera, Guadalupe, Jiménez del Teúl, Luis Moya, Mazapil, Noria de Ángeles y Loreto.

El Dato: Este año, sólo se eligieron 881 cargos del PJ debido a que la otra mitad se elegirá en 2027, como se estableció desde la reforma.

En la mayoría de los estados se presentaron movilizaciones de protesta encabezadas por la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap), principalmente en las plazas públicas de las capitales de las entidades, y frente a los palacios de gobierno para expresar su rechazo a la jornada electoral en la que se eligieron juzgadores locales.

En Guanajuato se presentaron algunos incidentes, como la presencia de hombres armados en una casilla de Valle de Santiago, además de la detención de un sujeto con boletas ya marcadas.

Durante los comicios judiciales, dos adultos mayores perdieron la vida cuando esperaban turno para votar afuera de las casillas.

El primer caso ocurrió en Poza Rica, Veracruz, donde una mujer de 78 años, identificada como Raymunda Hernández, se desvaneció afuera de la primaria Luis Escudero Armas, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, a causa de un paro cardiaco.

Otro caso se registró en la casilla ubicada al interior del Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), del DIF Coahuila, en Saltillo, donde un adulto mayor falleció al caer desde su propia altura mientras hacía fila para emitir su voto.

“Lo hice al aventón. Vine para tener un nuevo Poder Judicial que nos dé justicia”

› Por Yulia Bonilla

En la opinión de las y los votantes, la primera elección judicial fue un proceso tardado y complicado, en el que las decisiones en las boletas, por parte de algunos de ellos, se tomaron “al aventón”.

Silvia, de 48 años, dijo que en su caso no tuvo oportunidad de revisar con anticipación quiénes son sus candidatos, por lo que en las boletas votó sin reflexión, aunque aseguró que acudió para que “el nuevo Poder Judicial sí nos dé justicia”.

“Ay, yo lo hice al aventón. Lo bueno es que ya vine para que tengamos un nuevo Poder Judicial que nos dé justicia”, reconoció la ciudadana.

En un recorrido hecho por La Razón por casillas de la capital se consultó a personas luego de emitir su sufragio, entre las cuales el común denominador fue la queja por la tardanza al elegir entre las decenas de candidatos, que además no todos eran conocidos por ellos.

Mujer con acordeón en mano, previo a emitir su voto en la CDMX. Fotos›Cuartoscuro y Reuters

Para la señora Beatriz Ramírez, mujer de la tercera edad, quien votó en la casilla cuatro mil 835, a unos pasos del Monumento a la Revolución, se trató de un proceso complejo debido a la cantidad tan elevada de candidatos entre los que tenía que elegir.

Compartió con La Razón que, en su caso, se preparó junto a su esposo para elegir a los candidatos, decisión que tomaron a partir de entrevistas y demás publicaciones a las que tuvieron acceso en medios de comunicación, para conocer los perfiles.

“Pues sí le cuesta a uno trabajo porque, en primera, no conoce uno a la gente. Aunque yo tengo dos hijos que son abogados, no trabajan en lo de Gobierno, pero sí (estuvimos) enterados de más o menos y en la televisión estuvimos viendo a los pocos que se entrevistó y ahí ya decidimos por quién votar. Me tardé como unos 20 minutos”, declaró.

En comparación con otros procesos electorales, la ciudadana relató que la afluencia de votantes en esta ocasión fue “muchísimo menor”.

En este sentido, Víctor Pineda también consideró que el proceso de votación fue complejo, debido a la gran cantidad de boletas que debía llenar y la falta de información que, consideró, hubo respecto a este proceso electoral.

“Fue un poquito complicado por los nombres, son muchas boletas, no hay la suficiente información o no la buscamos porque no da tiempo, y aparte no es lo mismo como cuando se vota para partidos políticos”, dijo.

Para acudir a esta jornada electoral, el hombre contó que se dedicó a leer entrevistas y demás información relativa a los candidatos.

En las casillas visitadas, además de persistir una baja afluencia de ciudadanos, se notaron algunas dificultades entre los votantes, principalmente entre adultos mayores, que pasaban amplio tiempo tratando de leer las boletas e identificando a qué cargos correspondía cada una.

“Ya ni sé por quién voté, yo nada más le taché y ni sé si esté bien. Pero lo hice”, exclamó un señor, al salir de su casilla en la calle Tomás Alva Edison.