Jorge Álvarez Máynez exige a Morena reconocer triunfos de MC en Veracruz y Durango

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, exhortó a Morena para que no regatee el triunfo obtenido por su partido en los municipios de Veracruz y Durango donde obtuvo la mayoría de votos, con los cuales se ubica como la segunda fuerza política en esas entidades.

En conferencia de prensa, el excandidato presidencial emecista dijo que después de esta elección del 2 de junio, MC gobernará a un millón más de mexicanos.

Indicó que el logro de su partido se dio a pesar del despliegue del aparato gubernamental para entregar apoyos a cambio de votos e incluso la identificación de “mapaches” que fueron liberados con dinero del oficialismo.

Explicó que son la segunda fuerza más votada al obtener 44 municipios de Veracruz y 39 en el caso de Durango, mientras que en 51 se ubican como segunda fuerza, con lo cual superaron en sufragios al PRI y PAN.

El futuro es naranja 🍊 y la alternativa es @MovCiudadanoMX.



Gracias a ti y a la convicción, visión y valentía de @DanteDelgado, somos la segunda fuerza política en Veracruz, Durango y todo México 🇲🇽.#LaNuevaFuerza 💪🏽 pic.twitter.com/KkBa32SEGf — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) June 6, 2025

Lamentó que Morena nunca acepte sus derrotas, “lo vivimos el año pasado en Jalisco y aunque tienen gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, en Poza Rica y Papantla reventaron las sesiones de cómputo municipal y las sesiones municipales de conteo de votos con todo y que la diferencia que es contundente en el caso de Poza Rica, ahí“, dijo, “se llevaron las boletas y secuestraron las instalaciones, se las han llevado a Xalapa“.

Recordó que MC reconoció cuando Claudia Sheinbaum Pardo ganó la presidencia, y sus gobiernos de Nuevo León y Jalisco han sabido coordinarse con la Federación y los estados sin importar las siglas partidistas.

Más adelante, Álvarez Máynez reconoció que fue un error aparecer en un concierto de Carín León en el palenque de Monterrey, previo a los comicios del 1 de junio, en estado inconveniente. Señaló que está dispuesto a que sus problemas de salud mental y de salud física sean de escrutinio público.

Resaltó que pese a los cargos políticos que ha ostentado, él nunca utiliza los temas personales en contra de sus adversarios como pretende hacerlo la oposición con el video del palenque.

“Yo no doy golpes bajos y lo recibo, y sé a lo que me dedico, y sé que estoy en el escrutinio público y sé que estoy obligado a la ejemplaridad y que yo he perdido la esfera de lo privado al decidir ser candidato a la presidencia, al decidir ser reconocido por el 60 % de las mexicanas y los mexicanos“, concluyó.

