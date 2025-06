Volvió a prenderse Noroña

Y hablando de la validez de la elección que determinó ayer el INE, el que andaba que no cabía de contento era el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien le ha llovido fuerte por complicar los temas que generan tensiones bilaterales México-EU, en particular el del posible impuesto a las remesas por liarse con un senador republicano. Resulta que ayer, en temas domésticos, llamó “culebras” a los consejeros del instituto que votaron en contra de declarar válidos los comicios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y celebró el que otros seis lo hicieran a favor: Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Rita López, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, a quienes uno a uno les deseó “larga vida”. No así con los otros cinco, Arturo Castillo, Dania Ravel, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Martín Faz, a los que acusó de ser “gente vinculada a Lorenzo Córdova”, y los cuestionó por atreverse a “querer invalidar la elección” y de “alinearse con la derecha”. Ahí de nuevo el legislador repartiendo leña en sus transmisiones en video. ¿Qué tal?

