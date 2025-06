La que aún sigue envuelta en la polémica es Melissa Cornejo, la consejera de Morena en Jalisco que se confrontó con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por la cancelación de visas y las redadas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Llama la atención que en diversos espacios afines a la 4T le estén dando cabida a los reproches que está haciendo tras ser desautorizada por la dirigencia nacional. Está claro para muchos morenistas que cuando se le ocurrió irse con todo contra EU, como dicen las abuelas, el horno no estaba para bollos. Pero ahora con su discurso está apareciendo como víctima, nos aseguran. Porque dice que le dolió que sus compañeros la dejaran desprotegida y la aventaran a los leones. “Me dolió más la actitud de ciertos compañeros que se sumaran más al linchamiento cuando yo ya lo estaba enfrentando. Tenía encima al gobierno de Estados Unidos, a la dirigencia de Morena (...) No voy a mencionar nombres porque, a diferencia de ellos, no me gustaría aventarlos a los leones. Ellos saben quiénes son”, lanzó la consejera. Uf.

