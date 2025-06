Sin decir mucho, mucha la diferencia

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer no sólo realizó un sobrevuelo para dimensionar de mejor manera los impactos del huracán Erick en Oaxaca, sino que también visitó comunidades y a personas que se vieron afectadas por el fenómeno natural, a las que reconfortó e informó de la forma en que su gobierno las atenderá a la brevedad. Con ella estaban, entre otros, los secretarios de la Defensa, el general Ricardo Trevilla; de Marina, el almirante Raymundo Morales; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y de Bienestar, Ariadna Montiel. Nos hacen ver que su presencia en el lugar y el contacto directo con los damnificados en el poblado de Corralero representa una clara diferencia respecto a lo que ocurría en el pasado en el que esto ya no se daba porque se temía que la gente, molesta por la desatención, pudiera faltarle al respeto a la investidura presidencial. Eso ayer no ocurrió y se notó una mejor respuesta del Gobierno a la emergencia, nos comentan.