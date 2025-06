Irrumpe ICE en graduaciones; alumnos, con daño emocional

En comunidades estudiantiles de Estados Unidos circulan denuncias de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpen en las ceremonias de graduaciones para realizar detenciones de personas migrantes, lo que provoca estrés e incertidumbre en niños y jóvenes de high school, por lo cual los adultos organizan protocolos para establecer “perímetros de seguridad”.

En los barrios, la ansiedad sobre las medidas de control migratorio se ha vuelto una constante y ésta se ha centrado principalmente en barrios con población predominantemente mexicana, tal y como ocurre en Maywood, una pequeña ciudad en el sur de California, conocida por ser una de las más densamente pobladas y donde en este periodo se planean cerca de 3 mil 400 graduaciones de alumnos de high school, en las que siete de cada 10 estudiantes muestran daño emocional y psicológico ante las recientes redadas.

Amaya Escobedo es asesora de estudiantes migrantes, a través de un colectivo llamado Héroes para Estudiantes Migrantes. Desde el mes de mayo y hasta la fecha, señaló, los reportes con datos de ansiedad, estrés y daño psicológico por las redadas y detenciones migrantes han ido en aumento. “A muchos de los chicos les ha tocado ver, incluso en las graduaciones que ya empezaron, detenciones de sus padres o de algún pariente que era su sustento”.

El Tip: Durante una graduación en Huntington Park, EU, una maestra advirtió sobre una redada del ICE ofreciendo salidas seguras.

Dijo que, en ese sentido, las autoridades escolares han sido muy conscientes con el estudiantado y han creado alertas de detenciones cuando así lo consideran, pues en un total de 100 escuelas que han sondeado, en al menos 67 por ciento se han realizado operativos por parte del ICE en los alrededores, donde irrumpen en ceremonias escolares para proceder a realizar detenciones, un acto “ruin y vil”, dijo.

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, señaló que el 9 de junio dicho distrito, conocido como LAUSD por sus siglas en inglés, anunció una serie de protocolos “para mantener las graduaciones lo más seguras y normales posible”.

Recordó que él fue un inmigrante y que debido a ello siente pena por la situación que actualmente viven las personas trabajadoras ante la política migratoria y no sólo ellos, sino sus hijos, los estudiantes de Estados Unidos, y dijo que por ello la comunidad se ha unido y se desplegaron fuerzas policiales del distrito y formaron un “perímetro de seguridad”.

67 por ciento de escuelas han denunciado operativos migratorios del ICE

Dicho perímetro se trazó alrededor de cada sitio de las zonas escolares en las que se llevan a cabo las graduaciones y donde las familias “son bienvenidas a quedarse en las graduaciones el mayor tiempo posible para evitar el contacto con ICE, y se instruyó a los directores a evitar filas para que los padres no tuvieran que esperar en las calles”.

“Hicimos la promesa de que nuestras graduaciones sean una extensión de la experiencia escolar; por lo tanto, son espacios protegidos”, dijo Carvalho.

Una de las jóvenes estudiantes que viven con zozobra es Amanda González. Ella migró a Estados Unidos a la edad de dos años con su padre y sus tres hermanos, luego de que su mamá los abandonara. La joven afirmó que la mayoría de sus compañeros de escuela son de origen latino y en su comunidad prácticamente todos son mexicanos, “incluso aquellos que no nacieron en México, crecen como mexicanos; ahora, con todo esto, vamos con miedo y hay mucho estrés, ahora que vienen las graduaciones”.

La joven, quien platicó con La Razón sin referir el nombre de su escuela, por razones de seguridad, dijo que para ella es muy importante que los maestros apoyen y difundan información como hasta ahora lo han hecho, pues de ello depende en gran medida que los alumnos puedan estar a salvo, y dijo que en su caso “yo prefiero que mi papá no salga. Él, afortunadamente, pudo hacer un negocio de limpieza acá, pero ahora lo estamos cuidando mucho, entre mis hermanos mayores y yo; pero, como vemos la situación, nadie está exento, así que, aunque este año yo salgo de lo que es aquí preparatoria, preferiré que él no se arriesgue y no asista”, declaró al mostrar el miedo que comparte con sus compañeros y profesiones ante la amenaza.