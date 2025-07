No descarten a Laura Itzel

Aunque todavía no se inscribe formalmente en la carrera, la senadora Laura Itzel Castillo no descarta levantar la mano para presidir el Senado. “Sería un honor”, repetía ayer con cautela la legisladora, aunque también con la claridad de quien mide el terreno. En una contienda que se calentará rumbo a agosto, Castillo apuesta por la serenidad en tiempos de polarización. Dicen en la Cámara alta que podría representar oficio político y temple para sortear a una oposición ruidosa. La morenista fue destapada la víspera por su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, y si bien no ha hecho campaña entre sus pares, su nombre ya suena en los pasillos. Por ahora, nos comentan, ha dejado la puerta entreabierta con un punto a su favor: no está obsesionada con el reflector que otros perfiles anhelan tener en un cargo que es más que sabido, suele ser usado como trampolín para saltar a otros cargos.

