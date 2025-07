VIDEO del momento en que ICE detiene a Julio César Chávez Jr.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

La autoridad estadounidense ya ha iniciado el proceso de deportación acelerada hacia México. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa al hijo del legendario pugilista Julio César Chávez bajo custodia de oficiales federales.

De acuerdo con el DHS, Chávez Jr. es ciudadano mexicano y no contaba con un estatus migratorio legal en territorio estadounidense. La dependencia detalló que su captura forma parte de un procedimiento migratorio y no necesariamente implica una acusación penal dentro del país. No obstante, su nombre ha sido vinculado con actividades ilícitas, incluyendo presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Así fue la detención de Julio César Chávez Jr.

En el video que circula por medio de redes sociales, se observa a Chávez Jr. al lado de una camioneta mientras es esposado y encadenado por las autoridades estadounidenses. La escena transcurre sin incidentes ni resistencia por parte del boxeador, quien permanece tranquilo mientras es escoltado.

Horas después del arresto, la Fiscalía General de la República (FGR) en México informó que existe una orden de aprehensión vigente contra Chávez Jr. desde 2023, por lo que su deportación podría concretarse en las próximas horas. Las autoridades mexicanas ya estarían coordinando su recepción.

El DHS explicó que se está tramitando una deportación acelerada, debido a que el boxeador es ciudadano mexicano y no cuenta con residencia legal en EE.UU.

A diferencia de otros operativos de alto riesgo, como el recordado “Culiacanazo”, la detención de Chávez Jr. se desarrolló en un entorno controlado y sin uso de la fuerza. El boxeador, esposo de Frida Muñoz, fue ubicado y asegurado sin mayores complicaciones, lo que permitió una rápida intervención de las autoridades.

