Efecto Trump: se desploma 81% flujo migratorio que cruza por México

Los flujos migratorios hacia México, visibles a través de la detención de personas migrantes, registraron un desplome de 81 por ciento en los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y mayo del 2025 se registraron 113 mil 612 personas aseguradas al ingresar o durante su paso por territorio mexicano.

En el 2024, año en el que se rompió el récord de detención de migrantes en México, al sumar más de 1.2 millones en todo ese año, el número de “eventos de personas en situación migratoria irregular” durante los primeros cinco meses fue de 590 mil 690, lo que significa que disminuyó la cantidad en 81 por ciento en comparación con ese periodo de cinco meses del presente año.

TE RECOMENDAMOS: Una familia guanajuatense sigue desaparecida Consulado asiste a 30 connacionales

El Dato: El Departamento de Seguridad de EU anunció la cancelación del estatus de protección Temporal que protegía de la deportación a miles de hondureños y nicaragüenses.

De la cifra de detenciones de migrantes hasta mayo, el Gobierno de México ha realizado el retorno asistido de únicamente 4.6 por ciento de los migrantes, devolviéndolos a sus países de origen.

De acuerdo con las cifras de la Segob, el número de detenciones ha disminuido de manera continua, mes con mes, durante el año, al pasar de 63 mil 457 personas en enero a 24 mil 327 en febrero; a 14 mil 807 en marzo, mientras que en abril disminuyó a cinco mil 898 personas y, finalmente, en mayo, a cinco mil 123 migrantes.

Respecto al país de origen, la mayoría es de Venezuela, con 29 mil 058 personas;

le sigue Colombia, con nueve mil 431; Ecuador, ocho mil 433; El Salvador, con ocho mil 116 migrantes; Honduras, siete mil 853, mientras que siete mil 210 son cubanos y seis mil 838 tienen origen nicaragüense.

Advierten a migrantes por clima extremo ı Foto: Imagen: La Razón

Un dato relevante es que 61 por ciento de las detenciones se dio en Tabasco y apenas 22 por ciento ocurrió en Chiapas. El 79.8 por ciento de los migrantes fue “presentado”, por lo que fue trasladado a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Respecto a los “canalizados” a albergues de la red del DIF, se encontraban ocho mil 15 menores de edad, de los que 57 viajaban solos. Al referirse a este fenómeno, la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora del Instituto Mora, indicó que es un resultado casi obvio, de acuerdo con el escenario político que se ha estado viviendo con Estados Unidos, y cuyas cifras seguirán a la baja.

“México es un país de tránsito migratorio, no un país de destino, y entonces el contexto de los cambios políticos en Estados Unidos, la cancelación de la app CBP One, se refleja actualmente en esas cifras, siendo México el último territorio de cruce entre quienes viajan de Sudamérica”, explicó.

En torno a las personas que han sido devueltas a sus países de origen en retorno asistido por las autoridades mexicanas, suman cinco mil 222 durante los primeros cinco meses del año.

De esa cifra, dos mil 643 fueron enviadas a Honduras, mil 482 a Guatemala, 335 a Venezuela y 247 a Colombia, mientras que al 74 por ciento se le invitó a abandonar el país en 30 días, a través de la entrega de un documento denominado Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM), en el que se les informa que su salida de la estación migratoria o del albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país por sus propios medios.

En esta circunstancia estuvieron 84 mil 670 personas, la mayoría de ellas de Venezuela, con 16 mil 947 casos; Colombia, siete mil 653, y Ecuador, con siete mil 620. Chelius agregó que lo que se está viviendo actualmente en materia migratoria es algo insólito desde la posguerra. Y es que “el flujo siempre iba hacia arriba, hacia arriba, pero ahora, los que pueden se están regresando a sus territorios”.

“Entonces, les podían decir que se fueran, porque la gente no quería quedarse, sino era seguir, y eventualmente se iban. Pero ahora, lo que se está viendo son dos cosas: uno, que los que están pudiendo se están regresando, en un retorno sistemático de las personas a sus países de origen, y también una búsqueda para instalarse en el país (México), en espera de que cambien las cosas en Estados Unidos y puedan tener una expectativa de continuar hacia el norte”.

Principales nacionalidades que intentan cruzar a EU. ı Foto: Imagen: La Razón

Advierten a migrantes por clima extremo

Por Sergio Ramírez

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) alertó a los migrantes que pretenden cruzar la frontera desde México, a no arriesgar su vida en esta época de altas temperaturas, principalmente por la zona del desierto.

En redes sociales, la institución utilizó un video donde personal fronterizo atiende a migrantes que están deshidratados, como lo establecen los protocolos de atención.

“El calor extremo es otro peligro mortal para quienes intentan cruzar la frontera de manera ilegal, lo que a menudo conduce al agotamiento por calor y la deshidratación. No arriesgue su vida, salud y seguridad en el peligroso viaje”, publicó.

Por medio del clip de 46 segundos, CBP detalló que los dos migrantes estuvieron dos días y dos noches en la zona fronteriza suroeste donde se presentaron temperaturas elevadas.

Uno de los agentes de migración agregó que “si no conseguimos ayuda para estos individuos, quiere decir, es tiempo sensible en lo que respecta a muchos de estos individuos con la exposición al calor, enfriándolos y recuperando líquidos en ellos”.

Explicó que si no se les hubiera dado tratamiento de inmediato a los migrantes podría ser mortal, debido al exceso de temperatura.

En el diálogo con los migrantes, de quienes no se proporcionó su país de origen, la vigilancia fronteriza cuestionó: ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido servicio celular? ¿Cuál era tu plan? ¿No tenía servicio? ¿Si no se hubiera puesto en contacto con nosotros?

Uno de los migrantes respondió de manera breve: “No sé. Nosotros probablemente hubiéramos muerto”.

Piden frenar redadas en los Home Depot

› Por Claudia Arellano

Más de 120 colectivos de defensa de los derechos laborales de Estados Unidos solicitaron a la empresa The Home Depot “que no se permitan nuevos arrestos a inmigrantes indocumentados en sus tiendas” y que “no se sumen a la cacería” de las autoridades migratorias, a través de una petición firmada por trabajadores de la construcción y la jardinería que solían congregarse afuera de estas tiendas para contactar a sus empleadores en busca de empleo.

Hasta hace dos meses, Francisco Olivares asistía todas las mañanas a un estacionamiento de The Home Depot en Maricopa, Arizona, Estados Unidos. Oriundo de Aguascalientes, México, el trabajador de la construcción contabilizaba al menos unas 80 personas que cada día llegaban a ese lugar para ser abordados por empresas constructoras que solicitaban mano de obra. “Hoy, si asisten 10 personas por día, ya es mucho”. Y es que, dice, “todos están aterrados”.

Por lo anterior, activistas y familiares de detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en algún Home Depot en aquel país han mostrado su preocupación por los recientes operativos migratorios e incluso ciudadanos de ese país ya solicitaron a la empresa “que no se permitan nuevos arrestos a inmigrantes indocumentados en sus tiendas”, a través de una petición firmada por trabajadores de la construcción y la jardinería que solían congregarse afuera de estas tiendas en busca de empleo.

Un hombre es detenido durante una redada en una planta de producción de carne en Omaha, Nebraska, EU, el pasado 10 de junio. Foto›AP

Francisco Olivares comentó que, desde su llegada a Arizona, hace 25 años, nunca sufrió este acoso y falta de empleo; sin embargo, reconoció el apoyo de sus contratantes, quienes han cuidado de él desde que empezó “esta pesadilla”. Señaló que él forma parte del movimiento de trabajadores de la construcción y de la jardinería que han tenido pláticas con trabajadores de la empresa respecto a que no se presten a las artimañas del gobierno para lo que llamó “una cacería migrante”.

Dijo que todos los días sale con miedo y acompañado por un compañero de Estados Unidos, quien cuando detecta algún movimiento extraño, de inmediato lo apoya. Incluso, dijo que “la vida ha cambiado mucho. Antes, incluso nos poníamos a desayunar en el estacionamiento mientras llegaban por nosotros, a quienes les trabajábamos en otras ciudades, pero ahora ya no; ahora, si ven a alguien que contrata, todos empiezan a salir y rápido suben a las camionetas que nos llevan al trabajo; esto es una crisis”.

La ofensiva migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha centrado en detener a hombres y mujeres de varios oficios que buscan trabajo en los estacionamientos de The Home Depot, al que se considera el gigante minorista estadounidense de materiales de construcción, cuyos fundadores apoyaron al republicano.

De hecho, Paco Olivares, como lo llaman sus amigos, recordó que una de las redadas del ICE que detonó las manifestaciones en Los Ángeles ocurrió en el Home Depot del barrio de Westlake, donde, por décadas, los trabajadores conocidos como ‘day labors’ han ofrecido su mano de obra, aunque sin la anuencia de la compañía.

Además, el trabajador es parte de un colectivo migrante. Señaló que las mismas escenas ocurrieron en abril pasado en Pomona (California), donde más de 15 inmigrantes fueron arrestados. Recientemente han ocurrido operaciones frente a locales en Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Arizona.

Con un total de dos mil 300 locales en todo Estados Unidos, Home Depot vendió desde su creación el concepto “hágalo usted mismo”, de ahí que miles de migrantes acudieran a estas tiendas, creando redes no sólo de compra, sino de empleo indirecto, pues los migrantes solían reunirse con sus contratadores en esos puntos.

Cabe señalar que esta misma semana, el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) reclamó al gobierno que pague un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios a un ciudadano estadounidense, quien fue arrestado y detenido mientras grababa una redada de inmigración en una sucursal de la empresa en Los Ángeles.

Para la Asociación, Home Depot se ha convertido en fuente de discusión tras las redadas migrantes, y es que MALDEF notificó al gobierno sobre una próxima demanda civil por lo que considera agresión, lesiones, detención ilegal y encarcelamiento ilegal contra Job García, de 37 años. García, estudiante de doctorado y fotógrafo, fue arrojado al suelo por agentes en el aparcamiento de Home Depot en Hollywood, arrestado y retenido durante más de 24 horas, según MALDEF.

La Razón intentó ponerse en contacto con algún miembro de la asociación, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta; sin embargo, el miércoles, MALDEF afirmó que había presentado la demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional implicadas en el arresto de García.

Ahora mismo, más de 120 colectivos de defensa de los derechos laborales ya se reúnen para dar seguimiento a la petición que han hecho a la cadena de insumos “que ya está en boca de toda la comunidad trabajadora migrante. Pedimos que no se sumen a esta cacería y que respeten a quienes han construido este país”, dijo Conchita Walker, parte de este movimiento.