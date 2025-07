‘Salud Casa por Casa es territorio, prevención, atención temprana’, afirma Claudia Sheinbaum

Desde Ciudad Obregón, Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la asamblea de Salud Casa por Casa donde recordó que se trata de un programa de territorio, prevención a la salud, atención temprana y de mucho amor a la patria.

“Es territorio, es prevención de la salud, atención temprana, pero sobre todo, mucho amor y en nuestro movimiento lo que nos caracteriza es el amor. ¿Para qué llegamos o por qué llegamos al gobierno? Por amor al pueblo. ¿Por qué llegamos al gobierno? Por amor a la patria y eso es lo que ustedes hacen todos los días”, afirmó.

Detalló que estas características definen a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que son de territorio y no de escritorio; y que garantizan el derecho a la salud desde la prevención y la atención temprana para evitar la complicación de enfermedades como la diabetes, hipertensión u obesidad.

Agregó que este programa viene complementado con otras acciones como son las Farmacias para el Bienestar, donde los derechohabientes podrán acceder a sus medicamentos de manera gratuita.

Concluyó que este programa se perfila para ser el mejor programa de prevención y atención temprana de la salud en el mundo, ya que es el único que brinda atención directa en los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad.

“Digo yo y no me voy a equivocar porque ahí están ustedes, que va a ser el programa de prevención más importante de todo el mundo, le vamos a dar un ejemplo a todo el mundo porque no hay otro programa como este, solo en México y si logramos, poco a poco, ir disminuyendo la atención en los hospitales pues va a ser lo mejor que podamos a hacer”, aseveró.

JVR