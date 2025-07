Migrantes recluidos en centros de Florida enfrentan condiciones violatorias de derechos humanos, acusa HRW

"Personas tratadas como si no fueran seres humanos"

Los migrantes que son detenidos y recluidos en centros del sur de Florida, están enfrentando condiciones degradantes, deshumanizantes y violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos y las directrices de detención del gobierno de Estados Unidos, advirtió la organización Human Rights Watch en colaboración con Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South.

Luego de entrevistar y documentar los casos de 17 detenidos desde el 20 de enero pasado, cuando Donald Trump inició su segundo mandato como presidente, los investigadores encontraron que hay hacinamiento, insalubridad, tratos degradantes y falta de acceso a atención médica adecuada y de urgencia en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami.

Asimismo documentaron que los detenidos son “procesados” en condiciones de frío extremo, sentados y durmiendo en suelos de concreto en salas diseñadas para albergar a muchas menos personas y durante periodos mucho más cortos.

En el informe denominado “Sientes que tu vida se acabó, Prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025”, se detalla que los detenidos en el FDC fueron obligados a comer con las manos esposadas a la espalda.

“Tuvimos que agacharnos y comer sobre las sillas con la boca, como perros”, dijo Harpinder Chauhan, un emprendedor británico que había sido detenido por el ICE cuando asistía a una cita rutinaria de migración.

Dos muertes de detenidos, relacionadas con falta de atención médica

Las personas detenidas en los tres centros no han podido recibir atención médica necesaria, ni siquiera para enfermedades crónicas como la diabetes, el asma y el VIH.

Al menos dos muertes bajo custodia, una en Krome y otra en el BTC, podrían estar relacionadas con falta de atención médica.

Otro hombre relató que dormía junto a un inodoro en una habitación tan hacinada que la gente tenía que pasar por encima de los demás para ir de un lugar a otro.

Mujeres, sin privacidad en centros de detención para hombres

Algunas mujeres que han estado detenidas en Krome, centro de detención que es para hombres, dijeron haber estado sin acceso a servicios de higiene y cuidado adecuados a su género y sin privacidad.

Estaban en celdas con inodoros a la vista de los hombres que estaban en las celdas adyacentes.

“Si los hombres se subían a una silla, podían ver directamente nuestra habitación y el inodoro. Les pedimos que nos dejaran duchar, pero nos dijeron que no era posible porque estábamos en un centro solo para hombres”, dijo una mujer argentina.

Asimismo, han sido sometidas a encadenamientos prolongados e injustificados durante su transporte.

“Las personas detenidas por motivos migratorios están siendo tratadas como si no fueran seres humanos. No se trata de casos aislados, sino del resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente en el que se cometen graves abusos”, afirmó Belkis Wille, directora asociada de la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch.

Una detenida fue testigo de la muerte de Marie Ange Blaise, una mujer haitiana de 44 años, luego de que el personal se demorara en llamar a los servicios médicos.

“Empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero los guardias nos ignoraban”, dijo. “Cuando llegó el equipo de rescate, ella ya no se movía”.

