“Nunca sospeché de Hernán... era un policía de trayectoria”

Tras responsabilizar a los gobiernos anteriores de Tabasco por los altos niveles de inseguridad, Adán Augusto López Hernández aseguró que el nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública en el estado fue porque era un “policía de trayectoria”, pero “si yo hubiera sospechado de él, lo habría separado de inmediato”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores se defendió así de los señalamientos en su contra por, supuestamente, haber solapado los presuntos nexos del jefe policiaco con la organización criminal de La Barredora; a quien, reconoció, “lo nombré después de que otros secretarios no lograron resultados inmediatos”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, dijo que, debido a los conflictos históricos en las transiciones de gobierno en Tabasco y tras la renuncia de dos titulares anteriores, optó por invitar a Hernán Bermúdez.

El Dato: El senador sostuvo que hay mucha desinformación y politiquería sobre el caso; además, destacó que tiene adversarios políticos tanto dentro como fuera de su partido.

“Yo decidí nombrar a Hernán, quien trabajaba en la Fiscalía del Estado. Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años; es policía de trayectoria en Tabasco. Coincidimos cuando yo era subsecretario de Gobierno; después fue director general de Policía Pública. Con Roberto Madrazo ocupó un cargo de prevención social. Era una gente de trayectoria en Tabasco, lo invito para colaborar y él acepta, al término de mi primer año de administración”, expuso.

Ante la pregunta de si nunca sospechó sobre la actuación de su secretario de Seguridad Pública, López Hernández respondió: “No, nunca; si no, lo hubiésemos, inmediatamente, separado del cargo. Nos veíamos todos los días, acudíamos a la mesa de seguridad, él y otras autoridades”.

Respecto al grupo criminal La Barredora, el senador morenista destacó que durante su sexenio como gobernador nunca escuchó ese nombre y que la primera vez que lo hizo fue tras las primeras filtraciones de Guacamaya Leaks.

“Nunca escuché. Lo escuché, la primera ocasión, a través de las primeras filtraciones de un supuesto hackeo de Guacamaya Leaks, del grupo criminal La Barredora. La primera ocasión que escuché hablar de ello fue cuando yo estaba en la Ciudad de México como secretario de Gobernación”, añadió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta comentó que seguirá “en lo suyo” como coordinador de Morena, así como en la coordinación del trabajo interno de los compañeros, tanto de índole política como administrativa.

Indicó que, al inicio de su mandato, Tabasco ocupaba los primeros lugares a nivel nacional en delitos como secuestro y extorsión, y enfrentaba una severa crisis de gobernabilidad.

“Cuando llegamos al gobierno, Villahermosa estaba prácticamente tomada por grupos inconformes que reclamaban prestaciones. Tabasco era el octavo estado con mayor incidencia delictiva. Nos empeñamos en reducir la delincuencia, poner orden financiero y ser un catalizador de la inconformidad social. Y ahí están los resultados”, expresó.

Adán Augusto López reiteró que no ha sido requerido por ninguna autoridad, ni estatal ni federal, para rendir declaración sobre el caso, pero reafirmó su disposición a colaborar en cualquier proceso que lo amerite: “Estoy a disposición de las autoridades. Si se requiere de mí para alguna comparecencia o declaración, como siempre, estaré disponible”, declaró.

El exsecretario de Gobernación añadió que su administración se condujo bajo un modelo de mesas de seguridad diarias, en las que participaban representantes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Me preciaba de ser el gobernador con mayor presencia en esas mesas. Era un trabajo coordinado, de resultados visibles”, apuntó.

Adán Augusto López también ofreció cifras de su gestión en Tabasco, al resaltar que, durante su primer año de gobierno, en 2019, se registraron 565 homicidios dolosos en la entidad, cifra que descendió a 509 en 2020 y a 390 en 2021, el último año completo de su administración.

En el caso del secuestro, delito que calificó como “el más sentido” por la ciudadanía, dijo que, en 2018, último año de la administración perredista de Arturo Núñez, se registraron 103 casos; en 2019, ya bajo su gestión, se redujeron a 40; en 2020, a 32; y en 2021, a 16.

Coordinador morenista no es de hule, excusa Noroña

Las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez de presuntos nexos con el grupo criminal de La Barredora, por supuesto que “hacen mella” en Adán Augusto López Hernández porque “no es de hule”, sin embargo, no va a dejar la coordinación de Morena en el Senado, pues no hay una sola prueba de su responsabilidad en ese caso.

Así lo dijo en conferencia el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, quien responsabilizó a la oposición y a los medios de comunicación de una campaña contra el exsecretario de Gobernación para quitarlo de la coordinación de Morena.

El Dato: En la sesión del Consejo Nacional de Morena, militantes cerraron filas con López Hernández, y acusaron a la oposición de buscar generar un conflicto.

“Adán Augusto es un gran operador político y está haciendo su tarea y la va a seguir haciendo, a menos que salieran evidencias contundentes en su contra, que yo, en este momento, no las veo. Entonces, por qué va a dejar la coordinación, no se conforman con que yo salga de la presidencia de la Mesa Directiva, sino además quiere la coordinación del grupo parlamentario. Me refiero a la derecha.

“Pues no, eso no va a suceder, o sea eso no quiere decir que no le haga mella, ni que fuera de hule. Claro que estas campañas de golpeteo sí son muy desagradables, ¡claro que te desgastan! Por supuesto que tensan las cosas, uno es ser humano”, expuso en conferencia de prensa.

Fernández Noroña reprochó, de nuevo, a los medios de comunicación por llevar una responsabilidad jurídica al terreno de lo político, juzgándolo, añadió, sin ninguna prueba, es decir, una campaña de linchamiento.

Mencionó que los medios han estado manejando una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, llevarlo a juicio, juzgarlo y sentenciarlo sin una sola prueba, lo cual no es aceptable, enfatizó.

El senador morenista agregó que “si un funcionario tuyo se equivoca, tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política; una responsabilidad penal es harina de otro costal, ahí tiene que haber pruebas en tu contra, de conocimiento, de culpa, mínimo de conocimiento, ni se diga si hubo elementos de complicidad y connivencia.

“Si él no está preso, confeso y sentenciado, o sea falta un rato para que esto suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política sino jurídica del compañero Adán Augusto López Hernández. Yo creo que están haciendo un linchamiento evidente”, expuso.

Resaltó que su líder cameral ha sido un pilar importante en la estrategia legislativa de la 4T y subrayó: “Nos coordinamos bien, tenemos estilos distintos, pero complementarios. Hemos sido eficaces y vamos a seguir trabajando así”.

Aprovechó también para criticar el “doble rasero” con el que —dijo— se mide a los actores de la 4T frente a los de administraciones anteriores.

“Ahí está el caso de Felipe Calderón. Genaro García Luna está preso, confeso y sentenciado en Estados Unidos. ¿Dónde están los medios pidiendo la extradición o juicio para Calderón? Pero, con Adán Augusto, sin una sola prueba, ya lo quieren fuera”, apuntó, y enfatizó que, mientras no haya pruebas ni una sentencia, Adán Augusto debe ser considerado inocente.

Si hay pruebas, a nadie se cubrirá, dice Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la vinculación criminal de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno estatal de Adán Augusto López, se parezca al caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, recalcó que, si se encuentra alguna prueba en contra del exgobernador de Tabasco y hoy coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no habrá encubrimiento.

No obstante, la mandataria federal advirtió que tampoco se sumarán a lo que llamó un “linchamiento mediático”, en referencia a los cuestionamientos que han recalado en Adán Augusto López.

El Dato: Adán Augusto López afirmó que espera que las autoridades realicen su labor y queda a disponibilidad de la autoridad que lo requiera para cooperar en las investigaciones.

“Y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él (Adán) o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción; pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, dijo.

Hizo hincapié en que no importa si quienes resulten señalados son militantes de Morena, pues la fiscalía habrá de continuar con el proceso que corresponda.

“Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien que sea militante de Morena o no alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación; entonces, no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía, obviamente, es autónoma, tiene que seguir la investigación”, enfatizó.

Al contrastar este caso con el ocurrido en la administración de Calderón Hinojosa, mencionó que, a diferencia de cómo se reaccionó en aquel momento, ahora se procedió contra Bermúdez Requena, quien ya cuenta con una orden de arresto de la Fiscalía General de la República.

“En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República, muy distinto a otros casos donde… Por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero y hay una diferencia”, dijo.

Comentó que la visita de Adán Augusto López en la última semana se dio en el marco de las reuniones que sostiene periódicamente con los coordinadores de Morena en el Poder Legislativo.

“Tengo reuniones –como lo he informado aquí– todos los lunes. Por ejemplo, este lunes no, pero normalmente tengo reuniones los lunes cuando hay, sobre todo, periodo ordinario, para revisar las leyes que se han aprobado, cuáles faltan. Es, esencialmente, un tema legislativo. Viene Ricardo Monreal y Adán Augusto López, y revisamos los temas, principalmente relacionados con la agenda legislativa. Vinieron el lunes y después ya no… la semana pasada solamente vino el lunes”, dijo.

La semana pasada, el Gabinete de Seguridad informó que Hernán Bermúdez es investigado por su presunta participación como fundador del un grupo criminal La Barredora y que abandonó el país el pasado 26 de enero.

Aprueba los cambios para filtrar ingresos a Morena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el visto bueno a las modificaciones que Morena aprobó el domingo para someter a evaluación la aceptación de nuevas afiliaciones al partido.

Este 20 de julio, el Consejo Nacional del partido guinda estableció nuevas medidas en su interior para restringir los perfiles a los que afilia por medio de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones; también para encaminar una homologación sobre cómo gobierna y también remarcó su rechazo a quienes intentan adelantarse en las campañas, así como “chantajear” con ruptura si no prospera su aspiración electoral.

La mandataria calificó como buenos los cambios y dijo que es un tema que sólo corresponde al partido.

El Tip: El CN de Morena determinó este domingo la creación de una comisión evaludora de perfiles de los futuros integrantes.

“No, es un asunto de Morena, es un asunto de Morena… Pero me parece bien, me parece bien que Morena esté mejorando cada vez. Pero son decisiones que toma el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena”, dijo.

Sheinbaum opinó que el partido continúa en crecimiento y fortalece junto a la población, de la cual llamó a no alejarse.

“El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es sólo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran Transformación que estamos viviendo; tiene mucha fuerza el movimiento de Transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Entonces, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México, eso es lo más importante. Pero va mucho más allá, incluso, que el partido”, dijo.

El presidente del Consejo morenista y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo remarcó que no habrá lugar para quienes pongan en riesgo la unidad a cambio de un cargo o una candidatura, lo que obliga a reafirmar la lealtad a la 4T, no con conveniencias personales.

“Nadie está por encima del proyecto. La democracia interna no es un adorno, es una condición indispensable para que Morena siga siendo el instrumento del pueblo y no un vehículo para satisfacer ambiciones personales. Quien quiera representar a este movimiento debe honrar sus principios, sus reglas y sus métodos”, dijo.