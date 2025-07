Si hay pruebas, a nadie se cubrirá, dice Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la vinculación criminal de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno estatal de Adán Augusto López, se parezca al caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, recalcó que, si se encuentra alguna prueba en contra del exgobernador de Tabasco y hoy coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, no habrá encubrimiento.

No obstante, la mandataria federal advirtió que tampoco se sumarán a lo que llamó un “linchamiento mediático”, en referencia a los cuestionamientos que han recalado en Adán Augusto López.

El Dato: Adán Augusto López afirmó que espera que las autoridades realicen su labor y queda a disponibilidad de la autoridad que lo requiera para cooperar en las investigaciones.

“Y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él (Adán) o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción; pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, dijo.

Hizo hincapié en que no importa si quienes resulten señalados son militantes de Morena, pues la fiscalía habrá de continuar con el proceso que corresponda.

“Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la fiscalía tiene contra alguien que sea militante de Morena o no alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación; entonces, no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la fiscalía, aunque la fiscalía, obviamente, es autónoma, tiene que seguir la investigación”, enfatizó.

Al contrastar este caso con el ocurrido en la administración de Calderón Hinojosa, mencionó que, a diferencia de cómo se reaccionó en aquel momento, ahora se procedió contra Bermúdez Requena, quien ya cuenta con una orden de arresto de la Fiscalía General de la República.

“En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República, muy distinto a otros casos donde… Por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero y hay una diferencia”, dijo.

Comentó que la visita de Adán Augusto López en la última semana se dio en el marco de las reuniones que sostiene periódicamente con los coordinadores de Morena en el Poder Legislativo.

“Tengo reuniones –como lo he informado aquí– todos los lunes. Por ejemplo, este lunes no, pero normalmente tengo reuniones los lunes cuando hay, sobre todo, periodo ordinario, para revisar las leyes que se han aprobado, cuáles faltan. Es, esencialmente, un tema legislativo. Viene Ricardo Monreal y Adán Augusto López, y revisamos los temas, principalmente relacionados con la agenda legislativa. Vinieron el lunes y después ya no… la semana pasada solamente vino el lunes”, dijo.

La semana pasada, el Gabinete de Seguridad informó que Hernán Bermúdez es investigado por su presunta participación como fundador del un grupo criminal La Barredora y que abandonó el país el pasado 26 de enero.

Aprueba los cambios para filtrar ingresos a Morena

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el visto bueno a las modificaciones que Morena aprobó el domingo para someter a evaluación la aceptación de nuevas afiliaciones al partido.

Este 20 de julio, el Consejo Nacional del partido guinda estableció nuevas medidas en su interior para restringir los perfiles a los que afilia por medio de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones; también para encaminar una homologación sobre cómo gobierna y también remarcó su rechazo a quienes intentan adelantarse en las campañas, así como “chantajear” con ruptura si no prospera su aspiración electoral.

La mandataria calificó como buenos los cambios y dijo que es un tema que sólo corresponde al partido.

El Tip: El CN de Morena determinó este domingo la creación de una comisión evaludora de perfiles de los futuros integrantes.

“No, es un asunto de Morena, es un asunto de Morena… Pero me parece bien, me parece bien que Morena esté mejorando cada vez. Pero son decisiones que toma el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena”, dijo.

Sheinbaum opinó que el partido continúa en crecimiento y fortalece junto a la población, de la cual llamó a no alejarse.

“El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es sólo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran Transformación que estamos viviendo; tiene mucha fuerza el movimiento de Transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Entonces, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México, eso es lo más importante. Pero va mucho más allá, incluso, que el partido”, dijo.

El presidente del Consejo morenista y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo remarcó que no habrá lugar para quienes pongan en riesgo la unidad a cambio de un cargo o una candidatura, lo que obliga a reafirmar la lealtad a la 4T, no con conveniencias personales.

“Nadie está por encima del proyecto. La democracia interna no es un adorno, es una condición indispensable para que Morena siga siendo el instrumento del pueblo y no un vehículo para satisfacer ambiciones personales. Quien quiera representar a este movimiento debe honrar sus principios, sus reglas y sus métodos”, dijo.