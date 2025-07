Escala el mensaje

Fue ya más fuerte el mensaje a la alcaldía Cuauhtémoc por el asunto de las estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro que fueron retiradas hace unos días. En la conferencia mañanera, tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señalaron su desaprobación a la decisión de Alessandra Rojo, a la que no mencionaron. Sheinbaum aclaró, además, que el patrimonio no se subasta. Es una ilegalidad, y hay que decirlo claro y con todas sus letras, dijo. “Primero, tendría que haber pedido permiso a un comité para poder remover las esculturas o las estatuas, el monumento. Y segundo, una vez que lo removió, si no quiere que quede en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlo”. Brugada la secundó: “Lo que debe dejarse muy claro es que las alcaldías no tienen atribuciones para estar subastando o rematando o alguna actividad económica con los monumentos o con esculturas, o con ninguna propiedad del Gobierno”. Ahí el dato.