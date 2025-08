Diplomacia y cabeza fría

Difícilmente, nos dicen, alguien podría regatear el mérito de la Presidenta Claudia Sheinbaum al lograr que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aplazara 90 días la entrada en vigor de aranceles de 30 por ciento. Un dato a destacar es que, mientras varios jefes de Estado han optado por el choque frontal con el magnate, la apuesta de Sheinbaum ha sido la negociación y la cabeza fría. Y, como ella misma comentó ayer, esa estrategia le ha funcionado. Si bien aún no se conocen del todo los alcances de las “letras chiquitas” del acuerdo, como la eliminación por parte de México de todas las barreras comerciales no arancelarias, aplazar la medida que estaba prevista para hoy durante tres meses es un gran logro, pues esta pausa permitirá avanzar hacia mejores condiciones en la relación bilateral. Morena cerró filas con la Presidenta y la oposición lanzó tímidas, casi imperceptibles y muy forzadas, críticas. Claro, no tenían con qué.

