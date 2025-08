Pedro siendo Haces

Vaya polémica la que desató ayer el coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en San Lázaro, Pedro Haces, al hacer comentarios que muchas consideraron machistas y misóginos. “Aquí saludo a cuatro presidentes, que están aquí muy sentaditos, como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí”, expresó el legislador, durante un encuentro con mujeres sindicalistas. El comentario del morenista dejó muda a la mayoría de los presentes, y provocó risas nerviosas a unos pocos. Y como quien no entendió que había cometido un yerro, volvió a decir: “No se hagan chiquitos, son a toda madre el viejerío, no se preocupen”. Estas desafortunadas expresiones hicieron recordar al panista Diego Fernández de Cevallos, a quien muchos morenistas no se quisieran parecer. La pifia de Haces, nos adelantan, le dará armas a los adversarios al bloque político al que el líder obrero pertenece dentro de Morena, que los hay. Veremos.

