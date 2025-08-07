Sentencia sin materia

Lo que, nos dicen, ya no generó mayores consecuencias en la Secretaría de Educación Pública, fue la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre libros de texto, emitida, como uno de sus últimos suspiros, ayer. Y es que, aunque se resolvió a favor del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, un amparo para que deje de ser mencionado en los libros, resulta que el fallo no afecta en nada a los 140 millones de ejemplares del ciclo escolar 2025-2026, porque la referencia ya había sido eliminada desde hace más de un año. Nos comentan que en la SEP lo tienen claro: se cumplirá lo que dicta la ley, pero también se cuidará que el sistema educativo no se convierta en rehén de litigios con carga política. En la dependencia a cargo de Mario Delgado no tienen duda de que la prioridad es la educación diaria, por lo que quienes tienen a su cargo la conducción de esta tarea no se distraen en temas ya superados. Ahí el dato.

