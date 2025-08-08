Detienen a ‘Crack’, generador de violencia en Edomex y objetivo prioritario

Autoridades federales y estatales detuvieron a José Luis N, “Crack”, reconocido como generador de violencia del Estado de México y objetivo prioritario, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch.

A través de una publicación en X, García Harfuch informó que, como resultado de labores de investigación e inteligencia del Mando Unificado Oriente, se efectuó la detención de “Crack”, quien era reconocido como “generador de violencia en la región”.

Labores de inteligencia permitieron identificación de domicilio del generador de violencia. ı Foto: Imagen: iStock

Al detenido también se le aseguraron armas de fuego largas, diversas dosis de droga y equipo táctico.

“Como parte del Mando Unificado Oriente, mediante labores de investigación e inteligencia, en la zona Oriente del Estado de México en una operación encabezada por @SS_Edomex con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico detuvieron a José Luis “N” alias “Crack”, identificado como generador de violencia en la región, le aseguraron armas de fuego, cartuchos y droga”, escribió García Harfuch en X.

Como parte del Mando Unificado Oriente, mediante labores de investigación e inteligencia, en la zona Oriente del Estado de México en una operación encabezada por @SS_Edomex con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico detuvieron a José Luis “N” alias… pic.twitter.com/n0DPQlNrCp — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

Mediante un comunicado, la SSPC detalló que las labores de inteligencia llevaron a la localización de un domicilio en la zona Oriente del Estado de México, por lo cual se recopilaron datos de prueba para permitir un cateo por parte de autoridades federales y estatales.

Cuando éste se efectuó, narró la SSPC, los oficiales de la dependencia fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Sin embargo, repelieron la agresión y controlaron la situación, después de lo cual efectuaron la detención del objetivo prioritario.

En el #Edomex, detienen a un hombre objetivo prioritario. https://t.co/IEFuma97n4 pic.twitter.com/fReylULsYa — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 9, 2025

Sin embargo, un oficial resultó herido durante la ejecución de la detención, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica correspondiente.

José Luis N, “Crack”, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En la detención, además de la SSPC, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con autoridades estatales.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso para detener a generadores de violencia que atentan contra la paz de las familias en el territorio mexicano”, concluyó la SSPC.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am