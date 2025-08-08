Golpe en Tijuana

De mucha relevancia, nos dicen, el golpe que dio ayer el Gabinete de Seguridad en Tijuana, Baja California, con la detención de cinco integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Alfonso Villa Briones, El Cabo 13, considerado un operador financiero y de logística clave para el paso de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos. Como parte de esta acción conjunta, en la que participaron instituciones federales y estatales, se le quitó al crimen organizado una cantidad importante de un reactor químico que se utiliza para producir drogas sintéticas a gran escala. Los analistas consideran que, el hecho de que este operativo haya tenido lugar en la frontera con Estados Unidos tiene un gran significado, pues a nuestro principal socio comercial se le demuestra que de este lado se aplica toda la fuerza del Estado en el combate al fentanilo, con la esperanza de que del otro lado de la frontera hagan lo que les corresponde. Ya se verá.