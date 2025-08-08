Vetan a alcalde trumpista

Con la novedad de que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa al presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim. El propio funcionario confirmó la medida, a la cual se refirió como “un proceso administrativo”. El morenista aseguró que no se le calificó de “algo indebido” y que trabaja “de manera normal” en temas de la ciudad. Y claro, no faltó quien recordara que, el pasado 25 de junio, Juan Francisco respaldó las redadas contra migrantes que realiza nuestro vecino del norte, al decir: “Estados Unidos está haciendo limpieza con su política migratoria… creo que eso es lo que está haciendo el presidente Trump, y creo que es lo correcto”. Hay quienes piensan que lo que intentaba el edil al dar esas declaraciones a la cadena Fox News era vacunarse ante algo que veía venir. Si fue así, no cabe duda que la vacuna no le funcionó, por lo que tendrá que hacer algo más para evitar que el “proceso administrativo” escale. Pendientes.