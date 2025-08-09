Gutiérrez Luna se pone la soga

Nos comentan que, al tratar de justificar la asistencia de él y de su esposa, a una fiesta VIP, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se puso la soga al cuello. El legislador de Morena se fue por la salida fácil de decir que los boletos le fueron regalados, con lo que sólo agravó su situación. Y es que la legislación prohíbe a los servidores públicos aceptar cualquier tipo de regalo. El jueves, el Club 51 estuvo a punto de hundirse junto con Sergio al intentar rescatarlo, pues, al decir que le donaron los boletos, se colocó en el supuesto de la comisión del delito de cohecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ayer, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que su compañero de partido explicará, ahora sí, sus gastos, y mencionó: “Siempre he dicho que hay que dar la cara”, lo que muchos entendieron como un exhorto velado. ¿Será?

