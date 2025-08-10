‘Queremos medicinas, no más mentiras’ pacientes con cáncer exigen abasto de oncológico y creación de fondo especial

Pacientes y familiares de personas con cáncer marchan en la Ciudad de México para exigir al Gobierno federal un abasto puntual y eficaz de medicamentos oncológicos.

Con una marcha que se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, alrededor de 200 familiares y pacientes con cáncer exigieron al Gobierno Federal garantizar el abasto prometido de medicamentos oncológicos, al advertir que éste ha sido el año en el que mayor demora han enfrentado en la llegada de los fármacos que necesitan para sobrevivir.

Desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad avanzaron de manera pacífica sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al frente de Palacio Nacional, en donde se detuvieron a expresar sus exigencias.

▶ #Vídeo | Alejandro Barbosa, vocero de Nariz Roja, externa un mensaje a nombre de pacientes oncológicos y pide al Gobierno Federal crear un fondo específico para asegurar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

Alejandro Barbosa, del colectivo Nariz Roja, mencionó que la actual administración federal ya está “reprobada”, pues, dijo, el retraso en lo que va del año es el mayor al que se han enfrentado, incluso comparado con el sexenio anterior.

Subrayó que el retraso ya no solo es de medicamentos contra el cáncer, sino también otros como los antibióticos.

Tenemos niños en urgencias, hoy sin antibióticos. Ya no hablemos de oncológicos, antibióticos. Nos están faltando antibióticos. Ese es el problema que se está viviendo en este país. Ni siquiera López Obrador se había tardado tanto. Él lo más tardado que llegó fue en junio. Le pedimos [a la presidenta] que redoblen esfuerzos Alejandro Barbosa, vocero del colectivo Nariz Roja



En ese contexto, exigió que la federación cree un fondo específico para los estados, para destinar recursos que sean invertidos en la adquisición pronta, inmediata y puntual de los fármacos e insumos que hacen falta.

▶ #Vídeo | Familias y pacientes con cáncer llegan al Zócalo de la CDMX para exigir al Gobierno Federal que ya cumpla con el abasto de medicamentos oncológicos.

Karina, abuela de Nefte, paciente de leucemia desde hace ocho meses, acudió a esta manifestación pues aunque el tiempo en el que se han visto inmersos en esta enfermedad no ha pasado de un año, asegura que ya han vivido diversas dificultades como el cambio de quimioterapia que ha tenido que enfrentar la menor, debido a reacciones que experimentó su cuerpo y que, según los médicos, obedece a que no se cuentan con todos los fármacos que hacen falta para tener un tratamiento fijo en ella.

Voceros de la asociación Avión de los Sueños describieron que este año ha incrementado el número de solicitudes de pacientes que se les han acercado para pedir apoyo en conseguir medicamentos que no se les proporciona en las instituciones de salud donde son atendidos.

Detallaron que, en promedio, hasta el año pasado recibían una solicitud a la semana y hoy son por lo menos cuatro; la variación de los precios puede ir desde menos de mil pesos hasta por arriba de los 70 mil.

No hay quimioterapias, no hay antibióticos, no hay solución salina, no hay catéter, no hay estudios médicos, no hay cirugías, está habiendo en general un desabasto y pues si no hay, por ejemplo, agujas para catéter, no hay forma de ponerle las quimioterapias a los niños, si no hay solución salina, no podemos poner quimioterapia, entonces es un todo que tienen que arreglar en el sistema de salud para que funcione Vocera de Avión de los Sueños



De acuerdo con los colectivos, los medicamentos que más hacen falta son Asparaginasa, Metrotexato y Vesanoid.

