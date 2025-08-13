Acuerdos en nueva Corte

Nos cuentan que a menos de 20 días de rendir protesta, los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación están logrando los primeros acuerdos, entre los que destaca iniciar el diálogo para definir los perfiles de quienes integrarán el Órgano de Administración Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Dichos nombramientos tendrían que haber sido realizados por la actual integración del máximo tribunal, con el fin de acelerar procesos y evitar parálisis en las diversas áreas del Poder Judicial; sin embargo, no ocurrió así. Según nos dicen, los ministros electos proyectan tener los nombramientos de tres de los cinco integrantes que le corresponden a la Corte, “en las primeras sesiones del mes de septiembre”. Su integración y operatividad es indispensable para el Poder Judicial de la Federación, pues les corresponderá desde el pago de nómina hasta las adscripciones de los nuevos juzgadores. Pendientes.

