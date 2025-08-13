Completo, el equipo de Hacienda

Maricarmen Bonilla Rodríguez, actual jefa de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, fue designada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar la Subsecretaría de Hacienda, cargo que la Comisión Permanente aprobará hoy, nos anticipan. De esa manera, se convertirá en la segunda mujer en llegar a esta posición después de Vanessa Rubio, quien tuvo el cargo hace dos sexenios. Maricarmen tiene una trayectoria interesante, nos comentan, pues fue reconocida en los ámbitos financiero nacional e internacional, ha liderado con éxito estrategias de financiamiento y refinanciamiento que han fortalecido el perfil de la deuda pública. En las últimas semanas, destaca su papel en el diseño y la emisión de 12 mil millones de dólares en Notas Precapitalizadas, operación clave del plan estratégico de apoyo a Pemex presentado recientemente por la Presidenta y el secretario.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Una disculpa ya en la cruda realidad