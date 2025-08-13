Defender a los secuestrados antes que a Vallarta

De atender, nos comentan, lo que señaló ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia mañanera, al informar que la FGR apelará la liberación de Israel Vallarta, acusado de secuestro. “Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión, ha referido el funcionario. Y agregó: “Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”. Ahí el dato.

