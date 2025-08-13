Morena llama a sus aliados a la unidad

Ante las señales recientes de una división en la Cuarta Transformación, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, lanzó un llamado a refrendar sus alianzas con el PT y el PVEM a través del diálogo.

“Juntos somos más fuertes. Hay que intentar siempre un diálogo para lograr la alianza. En el caso de las alianzas, ya llegarán los tiempos para sentarse con los partidos aliados; hay que intentar un diálogo para lograr una alianza más fuerte. Cuando llegue el proceso de selección de candidatos, vamos a tener una alianza fundamental, hay buen ánimo con los partidos aliados”, dijo en conferencia.

Señaló que actualmente “hay ruido con esa línea de que hay algo distinto entre los partidos aliados y seguramente llegaremos a un buen acuerdo cuando llegue el momento”, y dejó claro que Morena tiene intenciones de ir en alianza en el 2027.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Abuso policial chiapaneco

Sobre la eventual creación del Partido Obradorista, dijo que un nombre no les dará el registro, aunque traten de atraer a “algún despistado”.

En ese sentido, recalcó que se tiene que abrir el debate a exigencias sociales en la reforma electoral, como reducir las prerrogativas a partidos políticos.