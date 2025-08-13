Una disculpa ya en la cruda realidad

Y nos piden agregar a la larga lista de políticos arrepentidos a la senadora suplente Nathaly Chávez, a quien la víspera en las benditas redes se refirieron como Lady fuero, luego de que en aparente estado inconveniente buscara burlar la aplicación del alcoholímetro en Oaxaca argumentando contar con la inmunidad de la que goza todo legislador, pero en funciones. Y es que resulta que ayer apareció en un nuevo video, pero ahora para ofrecer disculpas y, sobre todo, hacer un acto de contrición con la senadora propietaria, Luisa Cortés, de quien hizo una subrayada defensa y reivindicación, porque dijo que ésta sí ha respetado lo de no robar no mentir y no traicionar. Bueno, incluso Chávez pidió que los excesos que exhibió en el primer video no se ocupen para golpetear a Cortés. Caray, pues si la indignación principal era por Nathaly y la lamentable expresión que la hizo viral: “Vengamos pedos o no vengamos pedos… habemos gente que tenemos fuero”. En fin.