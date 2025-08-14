Que será de unidad

Así que para evitar más fracturas internas en Morena, en el Senado trabajan en una candidatura de unidad para presidir la Mesa Directiva para el siguiente periodo legislativo. Al menos eso es lo que reveló el vicecoordinador del partido guinda en ese órgano legislativo, Ignacio Mier, quien dio cuenta de que ya hay pláticas con tres de las mujeres que han alzado la mano para ocupar la presidencia: Verónica Camino, Guadalupe Chavira y Laura Itzel Castillo. Nos dicen que el poblano confió en que el acuerdo de unidad pudiera estar listo antes del 28 de agosto y aclaró que quien encabece la mesa deberá ser mujer, con lo cual Fernández Noroña tendrá que ir apagando la vela que tenía encendida con la posibilidad de volver a participar por ese puesto. No es el único que tendrá que bajarle a la emoción, también tendrán que hacerlo otros y otras, porque se confirma una restricción: quienes tengan una aspiración para el proceso electoral inmediato no podrán jugar. Ahí el dato.

