Rutilio Escandón afirma que ‘hicieron mala fama’ a ‘Alcatraz de los Caimanes’.

El Cónsul General de México en Miami, Florida, Rutilio Escandón, envió un mensaje a los familiares de los mexicanos que están internados en ‘Alcatraz de los Caimanes’, a quienes aseguró que le ‘hicieron mala fama’ al centro de retención de migrantes ubicado en Estados Unidos.

Además, Rutilio Escandón aseguró que los mexicanos que se encuentran en el centro están a buen resguardo, pues es gente trabajadora que ya recibe el apoyo del Gobierno de México.

“No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención. Los mexicanos que estamos entrevistando están a buen resguardo”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

También informó que el número de connacionales en el centro de retención de migrantes, conocido como ‘Alcatraz de los Caimanes’, disminuyó respecto a la semana pasada de 246 a 112.

Nuevamente visitamos a nuestros hermanos connacionales detenidos en Alligator Alcatraz, en Florida, para conocer su situación jurídica y en materia de derechos humanos. No vamos a descansar hasta verlos libres, tal y como es la instrucción de nuestra Presidenta @ClaudiaShein. pic.twitter.com/oXf4wKo2qT — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) August 14, 2025