Sheinbaum: Reducción de la pobreza es hazaña de la 4T; modelo funciona

La salida de 8.3 millones de mexicanos de la pobreza es una “hazaña” del movimiento de la Cuarta Transformación y una muestra de que las políticas echadas a andar sí funcionan, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que 38.5 millones de personas se encontraron en pobreza multidimensional; es decir, personas que tienen al menos un tipo de carencia de algún derecho social, cifra que significó 8.3 millones de mexicanos menos que en 2022.

Claudia Sheinbaum atribuyó los resultados al modelo de gobierno que se ha implementado, como la entrega de programas sociales entre la población.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto: El humanismo, un proyecto humanista se demuestra en esto. En la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando”, declaró Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.

