El Metro, de mal en peor

Y la mala noticia, nos comentan, es otra vez el Metro. Y es que parece que ya no pasa día sin que usuarios resulten afectados en su movilidad por los recurrentes desperfectos que presenta el sistema de transporte a cargo de Adrián Rubalcava. A últimas fechas se han sucedido cierres de estaciones, cortocircuitos, estruendos, humaredas, filtraciones, inundaciones, avances lentos… y son siempre los usuarios y, no pocos, los que terminan penando para llegar a sus destinos. Y al final sólo se les agradece su paciencia y comprensión. Ayer pasó en la Línea 2, entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez, donde los pasajeros de pronto quedaron en medio de una nube de humo y tuvieron que ser desalojados de los vagones y sacados por las vías. Algunos videos muestran cómo entre los propios usuarios auxiliaban a personas a las que se les complicaba avanzar entre el tumulto. Rubalcava dijo, por cierto, en un video que “son cosas que pasan, son lluvias atípicas”. Ahí el triste caso del STC.
