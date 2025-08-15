García Harfuch reconoce trabajo de Mara Lezama en QRoo en materia de seguridad

En julio se arrestaron a 94 personas por delitos de alto impacto

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes, desde Chetumal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, felicitó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por el trabajo de seguridad, en el que reconoció que en la entidad hay una baja en delitos en el estado al igual que en la Ciudad de México.

Señaló que del primero de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, se presentaron los resultados del decomiso de mil 300 kilos de droga; 3 mil 258 personas detenidas por delitos de alto impacto.

Señaló que la FGE vinculó a más del 90 por ciento y más de mil sentencias condenatorias y que durante el primer semestre de este año se han decomisado casi 300 armas de fuego, cartuchos y cargadores.

Asimismo, dijo que durante el mes de julio se detuvieron a 94 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 432 kilos de droga.

El Secretario informó que hubo un despliegue en diversos municipios, incluyendo Benito Juárez, donde se detuvo a David Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas.

Entre los detenidos del municipio Benito Juárez se detuvieron a 13 miembros del Cártel del Pacífico, lo que celebró el Secretario.

Recordó que en Playa del Carmen se detuvo a María José, alias “Lorena”, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum, “donde formaba parte de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa”.

También se informó que se arrestaron a cinco personas más en diversos municipios y se incautaron armas y equipo táctico, cumpliendo así el combate directo al crimen organizado.

García Harfuch, señaló que en colaboración con el estado de Yucatán, en Mérida se lograron tres órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios por los delitos de homicidio calificado y extorsión, donde resalta Zacarías “N”, alias “El Skinny”, líder de la célula de “Los Skinny”, y generador de violencia en la zona hotelera de Cancún; también Brenda “N” y Mariana “N”, encargadas de recibir los depósitos de dinero producto de las extorsiones.

García Harfuch dijo que en Quintana Roo registró que julio tiene las cifras más bajas en cuanto a delitos desde 2017.

“En cuanto a delitos de alto impacto, desde octubre de 2024 a julio de 2025 se presentó una tendencia a la baja con una reducción total del 29.2% del promedio diario de delitos de alto impacto”, dijo.

