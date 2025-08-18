A ver si más se apuntan

Nos cuentan que en la búsqueda del respaldo ciudadano a sus asambleas distritales para lograr las 200 que establece la ley electoral para obtener el registro como partido político nacional, la agrupación Somos México ayer adelantó que, de lograr ese propósito para competir en los próximos comicios federales del 2027, habrá candidatos de los más diversos sectores sociales. Los líderes de Somos Mx, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta, Cecilia Soto y Amado Avendaño, entre otros, señalaron que otorgarán candidaturas a madres buscadoras, a mujeres, a madres y padres de niñas y niños con cáncer, así como a personas defensoras de derechos humanos. Y también convidarán de las candidaturas al 30 por ciento de personas menores de 35 años. Tiene lógica el ofrecimiento si se considera que aún tienen una tarea larga para alcanzar las 200 asambleas, pues hasta el momento se han realizado 83. Se dicen confiados en lograr más de un centenar a finales de este mes. Ya se verá si es así.

