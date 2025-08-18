Andy no aparece, sus facturas sí

Y hablando de otro familiar del expresidente, resulta que en el inicio de la conformación de los comités seccionales de Morena, la que tuvo que salir en defensa de Andrés Manuel López Beltrán y su ausencia en éste y otros eventos partidistas fue la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, para quien hay “una mala entraña” contra Andy, porque en realidad “está ayudando en todos lados”, dijo. Se había especulado que, por la relevancia de la tarea partidista que arrancó ayer reaparecería el funcionario morenista, pero no. Lo que sí apareció anoche fue un reporte de Aristegui Noticias, según el cual ese medio obtuvo facturas de los gastos del hijo de AMLO durante sus vacaciones en Tokio. Resulta que Andy, quien justificó haber viajado tras las “extenuantes jornadas de trabajo” que tuvo por las elecciones locales en Durango y Veracruz, se gastó sólo en una cena 47 mil pesos. Fue en el restaurante Sasanka del hotel Oura Tokyo.