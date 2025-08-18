ASF participa en la entrega de estados financieros auditados de universidades públicas estatales.

En el marco del Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y Transparencia en las Universidades Públicas de México, firmado el pasado 17 de junio, se llevó a cabo la Entrega de Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2024 de las Universidades Públicas Estatales , en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Convocado por las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación, junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el evento contó con la participación del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, quien señaló que la fiscalización no se debe entender solo como un medio de sanción, sino como una herramienta preventiva que ayuda a las instituciones a mejorar su funcionamiento y a ofrecer servicios de mayor calidad a la sociedad.

Durante su intervención, el Diputado Javier Herrera Borunda, Presidente de la CVASF, destacó que la confianza ciudadana en las universidades públicas se genera y se mantiene cuando éstas rinden cuentas. Esa confianza, subrayó, es la que garantiza su autonomía y fortalece su legitimidad frente a la sociedad. Asimismo, resaltó el convenio firmado entre la SEP, la Cámara de Diputados y la ASF para mejorar la rendición de cuentas, así como la necesidad de fortalecer el presupuesto de la educación superior, premiando a las instituciones que administran de manera más eficiente.

Por su parte, la Diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, integrante de la Comisión de Educación, en representación de la Diputada María de los Ángeles Ballesteros García, Presidenta de dicha comisión, señaló que cuando las universidades rinden cuentas, aplican austeridad responsable y convierten cada recurso público en oportunidades educativas, no solo administran, sino que construyen el futuro de México con la tinta indeleble de la responsabilidad institucional.

En su participación, Luis Armando González Plascencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, afirmó que este acto cumple con una obligación frente al derecho de quienes depositan su confianza en las instituciones de educación superior. Explicó que no se trata únicamente de informar cuánto se recibe y en qué se gasta, sino de dar cuenta de la transformación de la universidad pública mexicana. Destacó, además, que el enfoque preventivo de auditoría ha sido fundamental para generar los aprendizajes necesarios que permiten solventar las observaciones, las cuales, año con año, han disminuido. En este marco, reconoció la labor de la ASF.

Rectores de más 30 universidades, representantes de los Consejos Regionales de la ANUIES (Centro-Sur, Noroeste, Centro-Occidente y Sur-Sureste), autoridades educativas, legisladores y funcionarios de la Unidad de Evaluación y Control asistieron al acto protocolario.

La Entrega de Estados Financieros e Informes Académicos 2024 representa un paso significativo en el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la educación superior pública. La ASF refrenda su compromiso de acompañar estos procesos con una fiscalización preventiva, transparente y cercana, que permita fortalecer a las instituciones educativas en beneficio de la sociedad.

