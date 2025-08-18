Roberto Lazzeri asume como director general de Nafin y Bancomext.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Roberto Lazzeri Montaño tomó posesión como director general de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), ambos son bancos de desarrollo.

Este nombramiento se da mientras la banca de desarrollo mexicana enfrenta dos retos de relevancia: la administración de fideicomisos provenientes de CIBanco e Intercam banco, escisión que Hacienda anunció tras una acusación del Departamento del Tesoro por lavado de dinero y, la segunda, financiar por 125 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) para proyectos de infraestructura.

“Roberto Lazzeri Montaño asumió hoy la Dirección General (…) con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México”, indicó la dependencia a cargo de Edgar Amador.

#Comunicado

Asume Roberto Lazzeri Montaño como Director General de @NafinOficial y @bancomext con el objetivo de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México.

📰 https://t.co/FH4mPs6qTT pic.twitter.com/lUUiU8Du9T — Nacional Financiera (@NafinOficial) August 18, 2025

Agregó que contribuirá activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.

En tanto, Lazzeri Montaño agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Édgar Amador, para dirigir a estos dos bancos de desarrollo y destacó que recibió instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores.

Asumo con orgullo la Dirección General de @NafinOficial y @Bancomext 🇲🇽. Agradezco la confianza de la presidenta @Claudiashein y del secretario de Hacienda @Edgar_Amador_Z. Mi compromiso es claro: fortalecer a nuestros bancos de desarrollo para impulsar el crecimiento y la… — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) August 18, 2025

El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó desde julio de 2023.

Al tomar posesión como titular de Nafin y Bancomext, durante la sesión de Consejo Directivo de ambos bancos, reafirmó su compromiso de honrar el mandato presidencial con dedicación y resultados, y compartió su visión de impulsar una transformación profunda que potencie el papel de estas instituciones como motores estratégicos del desarrollo y el crecimiento económico de México.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

De acuerdo con información del Gobierno Federal, Roberto Lazzeri es Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Además de ser funcionario público, se desempeñó como Gerente de Riesgos en “Hipotecaria Su Casita”, manejando un portafolio de derivados de 20 mil millones de pesos. Se desempeñó también como Gerente de Estructuración de Financiamiento en Banobras, donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

Antes de convertirse en asesor financiero privado, se incorporó a Hipotecaria Vértice, donde lideró la reestructuración de la empresa como Gerente de Riesgos y Planificación Estratégica.

De 2012 a 2020 se desempeñó como asesor financiero y fundador de Lazzeri Fernández, S.C. en 2015, donde asesoró a gobiernos estatales como Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz en las áreas de mercado de capitales, deuda estructurada y project finance.

En noviembre de 2020 se incorpora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público primero como Director General de Deuda Pública, a cargo de todas las operaciones de back-office y proyectos de financiamiento estructurado; en octubre de 2021 como Director General de Captación, a cargo de todas las operaciones de emisión de los mercados interno y externo, y desde julio pasado como Jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

