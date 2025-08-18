‘Es necesario replantearse tener otro aeropuerto alterno o abrir el que cancelaron’: ASPA

“Sí, es necesario replantearse tener otro aeropuerto alterno o abrir el que tenían, que cancelaron, no está de más, a veces es de sabios corregir. No está de más que se vuelva a analizar, que este proyecto vuelva a seguir adelante”, refirió Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), luego de los problemas de operación que sufrió el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras las lluvias.

El representante sindical sostuvo que es necesario que el Gobierno federal contemple un proyecto o política aeronáutica de Estado que dé certeza y permita que los aeropuertos, en especial, el AICM tenga viabilidad, ya que, actualmente, es el más importante del país por la conectividad que brinda “independientemente de que obviamente Cancún juega una función muy importante, el mismo Guadalajara, Monterrey, Tijuana, pero la Ciudad de México es donde se centraliza la mayor parte de los vuelos y de ahí se desprenden hacia todos lados”.

En ese sentido, exhortó a que, en la próxima asignación de presupuesto, los legisladores mexicanos le den el suficiente para lograr que pueda operar en “óptimas condiciones, eso es lo importante… Los años que le queden de vida, esperemos, que sean muchos más, si no van a cambiar o van a hacer otro aeropuerto, esperemos que sí sea”.

ASPA siempre pidió un nuevo aeropuerto, y tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto internacional de México (NAIM), se deben mejorar los aeropuertos que ya existen en el país, “sí necesitamos un aeropuerto diferente, necesitábamos uno solo, pero ya no me quiero regresar al pasado, ya qué caso tiene. Ahorita tenemos que trabajar con lo que tenemos”.

En días pasados cerraron pistas del AICM por lluvias en la Ciudad de México. ı Foto: X, @Archagy

Las autoridades correspondientes deben atender cuanto antes la infraestructura del Aeropuerto capitalino, pues “podría ser mucho mejor”, y reiteró que no se le otorgan los suficientes recursos porque el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se ocupa en pagar los bonos del NAIM y en ese sentido reconoció que los directivos del AICM hacen un buen trabajo a pesar del poco recurso con el que cuentan, pero las consecuencias son observables, porque una lluvia ocasionó problemas y a ASPA le genera preocupación.

“Es algo que sí nos preocupa, porque a un pasajero que no conoce y llega a su primer punto que es la Ciudad de México, es tu tarjeta de presentación un aeropuerto. Y desafortunadamente a veces eso no pasa en México. Ven un aeropuerto o cerrado, inundado, con goteras o bueno, ya ni son goteras ya con inundaciones, entonces, pues es una muy mala imagen para México”.

Además, el próximo año se tiene el mundial de futbol, y “ojalá tenga el tiempo suficiente el aeropuerto para poder resolver ese problema. Y no tener esos inconvenientes porque vienen millones y millones de extranjeros y muchos, yo creo que el 80 por ciento va a llegar a la Ciudad de México… Es ahí donde nosotros hacemos un llamado a la autoridad a que regularice lo antes posible todo esto”.

AICM ı Foto: larazondemexico

