AICM, Conagua y SICT se reúnen por lluvias

El interior de la terminal 2 del AICM, la madrugada del pasado 12 de agosto

Autoridades federales y capitalinas se reunieron para acordar la implementación de acciones coordinadas y garantizar la operación “segura y continua” del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) luego de las afectaciones registradas en sus instalaciones y zonas aledañas en días pasados por una contingencia hidrometeorológica.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó a través de un comunicado que la reunión interinstitucional contó con la participación de personal del AICM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Gobierno de la Ciudad de México “con el objetivo de atender las afectaciones registradas en el AICM y su periferia, derivadas de contingencias por lluvias”.

Las acciones suceden un día después de que el aeropuerto capitalino registrara una pausa temporal de sus operaciones de aterrizaje y despegue tras la inundación de pistas y calles de rodaje por las intensas lluvias que se registraron durante la madrugada del 12 de agosto. Y también, luego de que la Iniciativa Privada (IP) exhortó al Gobierno de México a tomar acciones para mitigar los efectos negativos ocasionados por las precipitaciones.

La SICT destacó que en la reunión estuvo su titular, Jesús Antonio Esteva Medina; el Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM; Efraín Morales López, director general de Conagua, y Ricardo Munguía, subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.