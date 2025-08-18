Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en Michoacán; no hay personas lesionadas | VIDEO

Se registró un fuerte estallido en una planta de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La compañía ArcelorMittal México informó que tras el estallido registrado este lunes en su planta de reducción directa HYL III, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente en las instalaciones de la siderúrgica ocurrió alrededor de las 14:00 horas, ante lo que activó los protocolos de seguridad y emergencia. La compañía destacó que iniciaron labores de evaluación de daños materiales y las primeras indagatorias para determinar las causas de lo sucedido.

“ArcelorMittal México informa que aproximadamente a las 14:00 horas de este lunes se registró un fuerte estallido en la planta de reducción directa HYL III, dentro de nuestras instalaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán”, indicó a través de un comunicado.

Asimismo, reiteró que se encuentra comprometida con la seguridad de las personas que laboran en las instalaciones, la comunidad y las operaciones de la siderúrgica.

Videos difundidos en redes sociales muestran la intensidad del estallido, que cimbró inmuebles cercanos a la planta de la siderúrgica.

Una de las grabaciones muestra lo que parece ser una oficina, donde los cristales de las ventanas volaron por la explosión, varios objetos quedaron en el suelo e incluso una puerta resultó dañada.

La tarde de este lunes se reportó una explosión en las instalaciones de la empresa ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas.



Otras grabaciones dejan ver la densa columna de humo que se eleva varios metros desde la planta, mientras fotografías muestran que el estallido habría lanzado piezas de metal por los aires y que terminaron esparcidas en terrenos aledaños.

Desde las alturas, mientras intentaban evacuar las instalaciones, trabajadores de ArcelorMittal lograron captar fuego alrededor de un reactor . Según medios locales, la explosión habría sido provocada por una fuga de gas.

ArcelorMittal es una de las principales empresas siderúrgicas en México, donde opera desde hace 49 años. Su planta en Lázaro Cárdenas, según la compañía, tiene capacidad de producir 2.4 millones de toneladas de acero líquido al año.

