Empresarios gasolineros reconocen a Sheinbaum diálogo y avances contra el huachicol .

Empresarios gasolineros reconocieron la apertura al diálogo y los avances en el combate al huachicol durante la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum pardo.

En ese sentido, más de 20 firmas consideraron que el Gobierno de México ha logrado avances importantes para construir un sector energético sólido, competitivo y sustentable.

“Reconocemos los esfuerzos logrados hasta el día de hoy, sabemos que hay camino por recorrer, pero continuaremos trabajando e impulsando mejoras en conjunto, para alcanzar acuerdos que continúen la estabilización del precio de los combustibles”, señalaron en un comunicado conjunto.

TE RECOMENDAMOS: Enfrenta caso CIBanco y financiamiento a Pemex Roberto Lazzeri asume como director general de Nafin y Bancomext

Entre los avances que se han logrado, los empresarios gasolineros destacaron el decomiso de más de 78 millones de litros de hidrocarburo robado, lo que representa un crecimiento superior al 100% frente a años anteriores.

“Estos resultados demuestran que el esfuerzo coordinado está dando frutos y debe continuar fortaleciéndose”, indicaron los gasolineros que participaron en la firma de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.

Por último, reconocieron que aún existen retos para lograr un sector energético sólido, pero, aseguraron que valoran la instalación de mesas de trabajo permanentes, como parte del diálogo con la industria.

“Estamos convencidos de que el diálogo permanente entre autoridades y sector privado permitirá construir un sector energético sólido, competitivo y sustentable, capaz de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía energética de México”, concluyeron.